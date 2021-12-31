Станцию московского метро по ошибке построили в Калуге

Свидетелями необычного явления в преддверии Нового года стали жители калужского микрорайона “Байконур”.

В областном центре была открыта станция московского метрополитена “Новокалужская”. Она временно исполнила статус новой конечной Калужско-Рижской линии.

В торжественной церемонии открытия принял участие глава московского района Ясенево Игорь Костров, приехавший на поезде. Он по традиции перерезал ленточку и поздравил жителей отдалённого района столицы с тем “что к ним наконец пришло метро”. Калужане не оценили такой посыл чиновника и стали свистеть.

– Знаете, я тоже удивился, когда увидел, что люди как-то бедновато одеты, да и представителей бывших союзных республик практически нет, хотя мы для них даже указатели на узбекском и таджикском написали. Да, я слышал, что в Москве есть депрессивные районы и подумал, что это один из них, а оказалось, это Калуга, – пояснил глава Ясенево.

Калужане тоже более получаса не могли понять причину праздника.

– Подумали, что новую ”Пятёрочку” открывают. Всё так красочно, а это оказывается метро никому не нужное, – сказала пенсионерка Галина.

Инцидент прокомментировали и в руководстве московского метрополитена.

– Сейчас строится более 50 станций сразу и процесс уже давно стал стихийным. Видимо, просто была какая-то ошибка в расчётах. Так метро и пришло в Калугу, хотя я бы на месте калужан не торопился отказываться – Москва растёт очень быстро, – заявил начальник отдела инфраструктуры московского метро.

Поскольку Калужско-Рижская линия имеет завершённый вид с функционирующими депо и оборотными тупиками, она будет снята с баланса метрополитена и передана в муниципальную собственность властей областного центра.

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