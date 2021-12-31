Путин поздравил россиян с Новым годом – важные моменты

Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным новогодним обращением к гражданам страны. Глава государства поздравил россиян с наступающими праздниками и дал им весьма большое напутствие.

Первыми традиционное новогоднее поздравление Путина услышали жители Камчатки. Специалисты подсчитали, что длительность выступления российского лидера в 2022 году составила рекордные шесть минут и 20 секунд. При этом президент России произнес около 700 слов. Прежний рекорд был установлен годом ранее, когда политик за шесть минут сказал 601 слово.

Немалая их часть была посвящена главной теме последних лет – пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. В новогоднем обращении Владимир Путин напомнил, что ковид унес жизни десятков тысяч человек и выразил соболезнования родным и близким умерших.

Путин обратил особое внимание на важность “созидательных планов” граждан и руководства страны на предстоящий 2022 год. Президент России подчеркнул, что в новом году главной целью властей будет повышение благосостояния и качества жизни людей. По словам главы государства, реализация именно этой задачи определит дальнейшее развитие страны.

“Главное пожелание всем, конечно же, – крепкого здоровья. А к нему, уверен, – приложатся успехи в работе, учебе, творчестве и любимом деле. Пусть в каждом доме будет как можно больше радостных событий. Пусть чаще появляются новые семьи, рождаются дети. Пусть они вырастут здоровыми, умными, честными и свободными. Пусть любовь будет в каждом сердце и вдохновляет всех нас на достижение поставленных целей и покорение самых больших высот”, – подытожил Владимир Путин в новогоднем поздравлении.