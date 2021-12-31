 

Врач-нарколог назвал смертельно опасным смешивание определенных напитков с алкоголем

31.12.2021, 10:26, Разное
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Врач-нарколог Марат Сараев назвал напитки, которые нельзя смешивать с алкоголем. Это может быть смертельно опасным для человека.
Во-первых, не стоит пить коньяк, водку или виски после шампанского или вина. Это является самой распространенной ошибкой россиян во время новогоднего застолья. Дело в том, что газ всегда усиливает действие более крепких спиртных напитков. Это вредит поджелудочной железе, а после – и всему организму.

Во-вторых, опасно смешивать алкогольные напитки с пивом. В этом случает под удар опять попадает поджелудочная, страдают слизистая желудка и двенадцатиперстная кишка. Иногда даже может появиться ожог слизистой. Из-за неправильной работы поджелудочной железы человека тошнит, появляются проблемы с пищеварением.

Также Сараев пояснил и о коктейле «Куба либре», который в последнее время стал очень популярен. Речь идет о смешивании рома и колы, однако особую опасность напиток представляет для людей зрелого возраста. Причиной становится высокое содержание в коле сахара и кофеина, а вместе с алкоголем их действие усиливается в разы. Людям с преддиабетом этот коктейль противопоказан, так как может стать причиной смерти. Более того, многие люди не догадываются, что у них есть проблемы с сахаром, поэтому рискуют не меньше остальных.

Опасно употреблять и коктейль «Лонг-Айленд» – ром, водка, сок. Сочетание этих напитков является сильнейшим ударом по организму, под который попадает поджелудочная железа, сердце, почки и сосуды. С осторожностью к ним стоит относиться людям с хроническими заболеваниями указанных органов.

Источник: www.m24.ru



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