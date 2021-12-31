 

Океаны на Земле были более солеными в древности

31.12.2021, 9:42, Разное
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Ученые из США провели новое исследование, в результате которого им удалось выяснить, что океаны на Земле в древности были более солеными, чем сейчас. Несмотря на такие выводы, многие коллеги научных сотрудников не согласны с такими выводами.
В исследовании специалисты проанализировали химический состав раннего океана, используя специально созданный метод оценки глобального уровня галогенов. Научные сотрудники уверены, что последние напрямую связаны с процессом эволюции Земли.

Ученые выяснили, что большая часть этих химических элементов вышла из недр планеты в течение первых 500 млн лет существования. Стоит отметить, что многие эксперты не согласны с тем, что вода в океанах была более соленой, однако американские исследователи утверждают, что их вывод является правдивым.

Источник: vevby.ru



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