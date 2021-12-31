 

Друг Марины Хлебниковой рассказал о ее состоянии и планах на будущее

31.12.2021, 8:13, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Марина Хлебникова все еще находится в больнице после пожара, который произошел в ее квартире. Друг певицы и композитор Дмитрий Чижов пояснил о ее нынешнем состоянии и планах на будущее.
В последний раз Чижов общался с Хлебниковой три дня назад. Во время телефонного разговора певица предположила, что новогодние праздники встретит в больнице, поэтому новости о выписке пока остаются слухами. Настроение у Хлебниковой было хорошее, однако она заверила, что ее кожа не так сильно пострадала во время инцидента, как преподносят в СМИ. Композитор предположил, что голосовые связки не затронуты ожогами, поэтому в будущем певица сможет выступать и петь не хуже, чем ранее. Также она пояснила Чижову о планах записать новые песни.

Сам композитор старается меньше беспокоить свою подругу, а во время телефонных разговоров не расспрашивает ее ни о чем, просто выражая поддержку. Чижов возмущен, что появились версии о том, что певица в тот вечер была пьяна, поэтому уснула с сигаретой, что стало причиной пожара. Музыкант заявил, что Хлебникова всегда отказывалась от алкогольных напитков во время застолья, а перед инцидентом сильно устала, помогая матери в МФЦ. Вероятно, в квартире было холодно, когда они вернулись домой, поэтому, по рассказам певицы, «пришлось включить все, что можно» для обогрева жилья. Возможной причиной пожара может быть загоревшаяся проводка, но Хлебникова не знает, как все было на самом деле, ведь проснулась уже в пылающей комнате.

Источник: www.kp.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.04 / “Чудо-женщина” Галь Гадот рассекретила пол будущего ребенка

07.09 / Гинеколог назвала безопасную дозу алкоголя для желающих забеременеть

01.07 / Голова в песке

09.10 / Медики рассказали о первых признаках образования грыжи в позвоночнике

04.08 / Граница между мирами

09.07 / Мнение: Снизить свой плюс

28.07 / Странное фото детали Huawei Mate 40 вызывает вопросы

05.12 / Политолог: Москва недовольна тем, что Лукашенко не выполняет данные Путину обещания

29.09 / Реабилитация Михаэля Шумахера продолжится на Майорке

11.08 / Мария Кожевникова рассказала о продукте, который помог ей сбросить вес

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика