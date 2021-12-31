Друг Марины Хлебниковой рассказал о ее состоянии и планах на будущее

Марина Хлебникова все еще находится в больнице после пожара, который произошел в ее квартире. Друг певицы и композитор Дмитрий Чижов пояснил о ее нынешнем состоянии и планах на будущее.

В последний раз Чижов общался с Хлебниковой три дня назад. Во время телефонного разговора певица предположила, что новогодние праздники встретит в больнице, поэтому новости о выписке пока остаются слухами. Настроение у Хлебниковой было хорошее, однако она заверила, что ее кожа не так сильно пострадала во время инцидента, как преподносят в СМИ. Композитор предположил, что голосовые связки не затронуты ожогами, поэтому в будущем певица сможет выступать и петь не хуже, чем ранее. Также она пояснила Чижову о планах записать новые песни.

Сам композитор старается меньше беспокоить свою подругу, а во время телефонных разговоров не расспрашивает ее ни о чем, просто выражая поддержку. Чижов возмущен, что появились версии о том, что певица в тот вечер была пьяна, поэтому уснула с сигаретой, что стало причиной пожара. Музыкант заявил, что Хлебникова всегда отказывалась от алкогольных напитков во время застолья, а перед инцидентом сильно устала, помогая матери в МФЦ. Вероятно, в квартире было холодно, когда они вернулись домой, поэтому, по рассказам певицы, «пришлось включить все, что можно» для обогрева жилья. Возможной причиной пожара может быть загоревшаяся проводка, но Хлебникова не знает, как все было на самом деле, ведь проснулась уже в пылающей комнате.

Источник: www.kp.ru