Самый первый Новый год от сотворения мира

В России традицию празднования Нового года именно 1 января учредил в 1700-м (7208 год от сотворения мира) главный реформатор отечественной истории император Пётр I.

Ровно 316 лет назад, то есть до наступления нового, 18-го, века, Новый год отмечали 1 сентября, а отсчёт производился от сотворения мира. Пётр I, страстный поклонник западной культуры, повелел унифицировать календарь русский и европейский.

В самом указе жителям столицы, тогда ещё Москвы, предписывалось на «больших и проезжих знатных улицах» украсить свои дома на время с первого по седьмое января ветвями сосновых, еловых и можжевеловых деревьев. Наступление Нового года должно было отмечаться совершением специальных богослужений в церквях и молельнях.

Сегодня этот праздник ассоциируется у нас с целым набором традиционных составляющих: шампанское, салат оливье, новогодняя ёлка, мандарины, Дед Мороз и Снегурочка. Всё это появилось уже значительно позднее, а вот фейерверки — «огненные потехи» Петра — стали неотъемлемым атрибутом празднования именно в начале 18-го века. Сам Пётр заявлял, что если любимым развлечением его отца являлась охота, то его это не забавляет, но с юности у него была большая страсть к мореплаванию и фейерверкам.

Все известные тогда в Европе изделия потешной пиротехники получили применение и в фейерверках, устраивавшихся в России. «Верховые» фигуры — ракеты и им подобные — отрывались от земли и быстро поднимались вверх, оставляя плавные или зигзагообразные светящиеся следы. Другие («низовые») во время своего сгорания производили огненно-световые эффекты или громкие выстрелы на площадке фейерверочного зрелища. Разнообразные сочетания «верховых» и «низовых» фигур составлялись в красивые и затейливые композиции. На довольно значительной высоте можно было достичь эффекта огромных огненных букетов, сноп, гирлянд, а на площадке — ряды блестящих фонтанов, водяные каскады, лиственные и цветочные мозаики, ослепительные солнца и колеса, вертящиеся мельницы, бриллиантовые пирамиды и иные виды фейерверочного убранства.

Неотъемлемым элементом украшения огненных новогодних представлений стали символы, аллегории и эмблемы. Они отражали не отвлечённые и абстрактные представления, а достаточно конкретные реальные идеи, задачи, события, которые уже свершились или только подготавливались. Так, например, аллегория в виде белки, грызущей орех, с надписью «Без труда не получишь» — напоминала об усилиях русской армии, предпринятых для овладения шведской крепостью Нотебург (Орешек), и одновременно призывала к преодолению других трудностей, встречавшихся в ходе Северной войны.

Во время отмечания Нового года в Петровской России не только устраивали красочные фейерверки, но активно использовали в развлекательных целях артиллерию.

Неотъемлемой чертой петровского новогоднего празднества стали ассамблеи — именно при Петре начали устраивать эти знаменитые увеселительные встречи, балы и прочие собрания с питьём и танцами, которые Петр своим указом от 1718 года обязал «всех чиновных лиц, живущих в Петербурге, проводить регулярно по очереди». Впервые на этих собраниях появились женщины в «зазорных» платьях с декольте и оголёнными руками, которые должны были «пить и веселиться» наравне с мужчинами.

Интересен также и тот факт, что при Петре каждое новогоднее празднование было посвящено военным победам или подписанию мирного договора.

Так, например, в 1711 году Россия была вынуждена вести войну на два фронта — со Швецией на севере и с Турцией на юге, что было весьма затруднительно. Подписание мирного договора с Турцией и отказ от некоторых крепостей на юге позволил России освободить войска для более успешных боевых действий против Швеции, что и предопределило дальнейшую победу в Северной войне. По этому поводу 1 января 1712 года в Петербурге был устроен грандиозный фейерверк. Его специальные декорации, запечатлённые на гравюре А. Зубова, отразили упомянутые события 1710−1711 годов. Театр фейерверочного представления находился на ледяном поле Невы, напротив дворца ближайшего сподвижника Петра, светлейшего князя Александра Меншикова. Там было построено декоративное сооружение в виде триумфальных ворот. Эти «врата» были оснащены разнообразными изделиями увеселительной пиротехники, создававшими при своём сгорании разнообразные огненно-световые эффекты. Вокруг «врат» также размещались комплексы фейерверочных изделий. В проёмах арок и в других местах и по фасаду триумфальных ворот показывались последовательно транспаранты, эмблемы, раскрывавшие содержание фейерверочного представления.

В последнем отделении фейерверочного представления была введена в действие декорация, находившаяся в проёме центральной арки. В описании зрелища сказано: «Потом окажется крепость морская, у которой в одной куртине подпись сия: «бог укрепи камень сей». Значит сие крепость Сапктъпитеръбурх. В другой куртине сие подписание: «На счастливое шествие сему». Причём корабль со всеми парусами по ветру в гавань прибываеть. Значит сие какую благость впредь государству чрез сие привлечёт». Таким образом, в представлении подчёркивалось значение Петербурга и строившегося здесь флота. Появление декорации, изображавшей Петербург, сопровождалось действием расположенных на ней изделий увеселительной пиротехники. В описании фейерверка далее говорится: «Потом как сие скончается, начнёт крепость вновь из себя выпущать патроны и гранаты беспрестанно, при том ракеты и многие разные люсты-кугели со беспрестанною пушечною пальбою».

Новый год в петровскую эпоху отмечался широко и с настоящим русским размахом. Красочные и пышные фейерверки настолько уверенно вошли в нашу жизнь, что и сегодня без них не обходится ни один Новый год. И, несмотря на то, что в начале 18-го века некоторых приходилось буквально палками загонять на праздничное веселье, сегодня уже радоваться этому празднику никто не заставляет — все и сами ждут его с нетерпением!