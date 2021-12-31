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Новый год обойдётся без мороза

31.12.2021, 7:07, Погода
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В последний день уходящего года центрально-европейский регион России окажется во власти атлантического воздуха. Будет идти небольшой снег, а морозы заметно ослабеют.

Очередной циклон принесет повышение температуры, кратковременно, только 1 января, но местами до оттепели. А затем похолодание вернет по-настоящему зимнюю погоду, и колебания температуры продолжатся без достижения нулевой отметки.

С наступлением ночи 2 января, инициативу перехватит холодный атмосферный фронт циклона, он сменит южный акцент на северную составляющую ветра, который местами усилится, на дорогах закружит метель, предупреждают метеорологи.

Такие перемены повлекут за собой вновь заметное понижение температуры воздуха, однако в начале первой недели 2022 года морозы ослабнут.

1 января в Москве в дневные часы до +1 градуса, в Санкт-Петербурге и Ярославле до -2. Ночью -4 … -7 градусов.

Атмосферное давление в первые выходные нового года – 736-745 мм ртутного столба. Ветер западных направлений, до 6 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым холодным 31 декабря было в 1978 году: -42,6 градуса. А в этот день 1994 года городе было относительно тепло: +3,9 градуса.




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