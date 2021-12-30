 

Мнение: Гислейн Максвелл получила 65 лет тюрьмы

30.12.2021, 21:51, Разное
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Сообщник откинувшего копыта в тюрьме миллиардера Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл получила совокупно 65 лет тюрьмы (считай, пожизненное заключение) за торговлю детьми для сексуальной эксплуатации на "острове Эпштейна", куда наведывались представители американской элиты, начиная с Билла Клинтона и Билла Гейтса. И не только американской.

Само собой, она выступала поставщиком живого товара, а главный организатор, миллиардер Эпштейн, уже никому ничего не расскажет, так как счастливым образом скоропостижно скончался в тюрьме.
Тут ведь главный вопрос в том, кто из политиков в этом участвовал, но пока что общественности кинули кость в виде Максвелл, при этому тему пользователей живого товара на "острове Эпштейна" всячески затирают, а ведь там фигурируют интересные фамилии. Билл Клинтон например. Или же британский принц Эндрю.
Но с большой долей вероятности, все это спустят на тормозах.

Дело Эпштейна – https://colonelcassad.livejournal.com/4765335.html
Противный Билли – https://colonelcassad.livejournal.com/5206784.html
Чудо-остров – https://colonelcassad.livejournal.com/6061855.html

Источник: Colonel Cassad



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