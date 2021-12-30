 

Победитель белорусского “Х-фактора” сравнил Ольгу Бузову с Мадонной

30.12.2021, 17:26, Разное
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Совсем недавно завершился первый сезон белорусского «Х-фактора», где победу одержал певец Андрей Панисов. В своем интервью журналистам «СтарХита» он пояснил о закулисье проекта и почему сравнил Ольгу Бузову с Мадонной.
Андрей Панисов благодарен своей наставнице за поддержку, которую она оказывала не только на шоу, но и за его пределами. Так, Ольга Бузова помогла справиться со стрессом, когда у Андрея были проблемы со здоровьем. Певица давала советы, как сохранить голос и выдержать тяжелую борьбу на пути к победе в шоу. Он восхищается ее трудолюбием, и считает, что она сыграла очень важную роль в его победе.

Певец мог вылететь из шоу еще до начала прямых эфиров. Но усилиями Ольги Бузовой он смог пройти в следующий этап. Андрей Панисов почти не интересовался творчеством наставницы до личного знакомства. Теперь же он сравнивает ее с другой популярной певицей – Мадонной, из-за схожего интереса прессы к личной жизни обеих знаменитостей. Также певец рассказал, что шоу очень изменило его как артиста. Он перестал бояться сцены, и научился работать с камерой.



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