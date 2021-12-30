Мнение: Кто развязал войну с пассажирами без QR-кодов?

Выяснилось, кто отдал приказ не пускать пассажиров без QR-кодов в автобусы и трамваи Казани.

Мэр Казани Ильсур Метшин честно признался, что это был приказ штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции:

– Мы с вами как солдаты. Получили приказ из штаба – сказал мэр. – Если каждый солдат начнет обсуждать приказы… нет в истории такого примера, что удалось победить в войне. Мы получили решение и выполняли его.

Мне вот интересно, о какой войне говорит мэр Казани? Он прикидывается дурачком, или на самом деле считает, что борьба с пассажирами без QR-кодов равносильна войне? Может, тем кто выполнял приказы, еще и удостоверения участников боевых действий выдадут?

Фотография отсюда

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