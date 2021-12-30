Мнение: Дистрофия

Депутат Хинштейн предложил распространить действие закона о лишении гражданства и на граждан РФ по рождению. Напомню, что Путин внес в закон поправки, регламентирующие лишение гражданства натурализованных граждан РФ.

Если путинские предложения еще можно как-то исполнить, отменив ранее принятые решения о предоставлении гражданства (хотя и здесь есть крайне серьезные вопросы), то лишать граждан по рождению гражданства прямо запрещено конституцией. Мало того — этот запрет записан в статье, которую вообще невозможно править и редактировать. Для того, чтобы изменить хотя бы букву в статьях первых разделов конституции, необходимо отменить всю конституцию, написать и принять новую. С соблюдением всех положенных процедур.

Но Хинштейна это не смущает. Есть политическая необходимость, значит, можно вытереть ноги и о конституцию. А чего не вытирать, если на ней уже чистого места нет. Конституционный суд, как обычно, возьмет под козырек в случае надобности, и одобрит что угодно.

Разрушение правовой основы государства, причем самим государством — это своего рода последняя стадия дистрофии, когда организм уже не в состоянии переваривать пищу и пожирает сам себя. Путинский режим, похоже, как раз в этой стадии.

—