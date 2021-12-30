Собянин рассказал о благоустройстве Ленинского проспекта и соседних территорий

Облик Ленинского проспекта сложился много лет назад, но сегодня он нуждается в обновлении, отметил градоначальник. Он напомнил, что летом 2021 года благоустроен периферийный участок магистрали от улицы Кравченко до МКАД.

Участок от Садового кольца до Университетского проспекта планируется привести в порядок летом 2022 года, сообщил Собянин.

По словам мэра, несмотря на широкие тротуары, пешеходам на Ленинском некомфортно. “Люди чувствуют себя неуютно, когда буквально в несколько метрах от них проносится поток машин”, – отметил градоначальник.

Схожая ситуация была на Садовом кольце, Большой Якиманке, Тверской улице. Опробованные там решения подойдут для Ленинского проспекта, уверен мэр.

“Прежде всего мы планируем создать зеленый буфер из деревьев и кустарников, отделяющий тротуары от проезжей части. При этом общее число полос движения останется таким же, как и сейчас”, – написал он.

Особое внимание уделят видовым зонам, скверам и площадям. Они станут комфортными местами для отдыха и прогулок местных жителей.

Планируется озеленение территорий у Нескучного сада, благоустройство сквера по улице Академика Петровского (обновление покрытий дорожек, замена скамеек, установка современных систем освещения). Между выходящими на площадь Гагарина полукруглыми домами появится общедоступное зеленое пространство. Выезд на Ленинский проспект по улице Орджоникидзе сохранится.

На улице Академика Зелинского будет благоустроен и дополнительно озеленен бульвар. На площади Академика Тамма приведут в порядок запущенный и малолюдный сквер.

Изменения ждут и территорию у универмага “Москва”. Площадь перед ним значительно расширится, ее украсят липовые аллеи, появится декоративное освещение. У фасадов здания организуют удобные подъезды и парковки.

Москвичи могут высказать свое мнение о проекте благоустройства Ленинского проспекта на портале “Активный гражданин”.

Ранее Собянин представил проект благоустройства Волоколамского шоссе. Также планируется привести в порядок знакомые места и парки у вылетной магистрали.