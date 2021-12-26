Мнение: Для защиты от водородной бомбы

Специальный костюм для защиты от последствий взрыва водородной бомбы над Чикаго.

Облегченный костюм изготавливался из итальянского шелка и по уверению создателей, обладал некой эффективностью в условиях действия поражающий факторов ядерного оружия.

Разработан в 1956-м год в Чикаго под влиянием царивших тогда страхов перед водородными бомбами СССР, но большой популярностью он почему то не пользовался.

PS. Стоит отметить, что в этот день, 25 декабря 1946-го года в Курчатовском институте была впервые достигнута самоподдерживающаяся цепная ядерная реакция.

СССР стал обладателем первого ядерного реактора (назывался Ф-1) за пределами США

Это стало возможным благодаря государственному подходу к решению задачи обладания мирным и военным атомом, а также труду выдающихся советских физиков и сотрудников госбезопасности, которые к 1949-му году обеспечили создание советского ядерного оружия. Товарищ Берия также внес большой вклад в то, чтобы это стало возможным.

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