РКН заблокировал сайт «ОВД-Инфо»

Роскомнадзор заблокировал в РФ сайт правозащитного медиапроекта «ОВД-Инфо»*. Решение о блокировке принял Луховицкий суд Московской области.

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«На данный момент мы не получили уведомление Роскомнадзора и не знаем причину блокировки», — заявили в «ОВД-Инфо».

В организации рассказали, что 13 декабря они получили на электронную почту письмо с требованием явиться в Луховицкую прокуратуру в 10 утра следующего дня. «14 декабря наш адвокат явилась в прокуратуру, однако ей не объяснили суть претензий, 15 декабря материалы передали в суд, не сообщив об этом нам, 20 декабря суд вынес решение о блокировке», — сообщили в «ОВД-Инфо».

«Мы считаем эту скрытную блокировку актом государственной цензуры, цель которой — остановить нашу работу. Мы не признаем цензуру и продолжим работу проекта», — говорится в заявление проекта.

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В конце сентября Минюст внес «ОВД-Инфо» в реестр «незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента». Правозащитный проект заявил, что «это акт политического давления, который произошел на фоне большой общественной кампании за отмену законодательства об иноагентах, запущенной ОВД-Инфо и более чем 150 СМИ, общественными и благотворительными организациями».

Суд посчитал, что публикация актуальных новостей о задержаниях на митингах, а также информации о правовой помощи по уголовным и административным делам доказывает, что «ОВД-Инфо» занимается «политической деятельностью». В мотивировочной части утверждается, что прокуратура дважды отправила в Минюст данные о том, что «ОВД-Инфо» получает финансирование через правозащитный центр «Мемориал»**, признанный «иноагентом».

Таким образом, суд посчитал доказанным оба условия, необходимые для внесения «ОВД-Инфо» в реестр «иноагентов».

*Внесен Минюстом в реестр незарегистрированных объединений, выполняющих функцию иностранного агента** Организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента

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