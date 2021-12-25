Маникюр для встречи Нового Года по знаку зодиака: Рыбам – голубой металлик, Тельцам – насыщенная зелень

Подобрали одежду к Новому году, придумали прическу, но не можете остановить свой выбор на нейл-арте? Тогда вам точно стоит взять на вооружение рекомендации астрологов относительно подбора маникюра. Вот какой дизайн и какая цветовая гамма больше всего подойдут представителям разных знаков зодиака.

Овен

По натуре вы являетесь очень дерзким, энергичным, авантюрным человеком с сильным характером. Вам было бы неплохо немного смягчить свой образ. Сделать это можно с помощью нежно-розового маникюра. По желанию вы можете выбрать матовый лак или лак с блестками.

Телец

Как представителю земной стихии, вам точно подойдет лак цвета насыщенной зелени. Такой цвет гармонично впишется в любой ваш образ. Вы почувствуете прилив бодрости и вдохновения, у вас появится желание творить.

Близнецы

Вам нужно заглянуть в глубины своего подсознания и поработать над собой. Ваша поверхностность порой мешает вам наладить контакт с окружающими. Поэтому на Новый год выбирайте серебристый лак для ногтей: можно с красивыми блестками. А вот от ярких цветов лучше воздержаться.

Рак

Сейчас для вас как никогда важны межличностные отношения. Вам не хватает душевного спокойствия: создается впечатление, будто родные вас не понимают. Чтобы восстановить гармонию внутри себя, выбирайте пурпурный лак с оттенком металлик.

Лев

Вы обожаете привлекать к себе внимание, эпатировать окружающих. Сейчас можете продолжать в том же духе. А чтобы вас точно заметили и не прошли мимо, выбирайте разноцветный маникюр. Вы можете смешать лаки нескольких ярких оттенков либо выбрать лак с разноцветными блестками.

Дева

Вам захочется начать жизнь с чистого листа, поэтому можете смело выбирать лак молочно-белого оттенка. Ведь именно такой цвет ассоциируется с чистотой, новизной. Считайте, что вас ожидает эмоциональная перезагрузка.

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Весы

Вы очень предвкушаете предстоящие праздники и с нетерпением ожидаете наступления Нового года. Цвет вашего настроения сейчас — это насыщенный вишнево-красный. Вот такой маникюр больше всего подойдет для вас, исходя из вашего текущего эмоционального состояния.

Скорпион

Таинственность, загадочность, мистика — это слова подходят вам больше остальных знаков зодиака. Поэтому можете смело выбирать черный лак для ногтей с блестками. Благодаря ему ваш образ получится очень стильным.

Стрелец

Сейчас вам не хочется эпатажа. Вы находитесь на пороге каких-то перемен. Поэтому вам подойдет лак цвета мяты: очень нежный и бледного оттенка, желательно матовый.

Козерог

Вы очень много работаете, много нервничаете и переживаете по поводу пустяков. Вам нужно расслабиться и успокоить нервную систему. Поможет вам в этом синий лак, ведь этот цвет ассоциируется со стабильностью и надежностью.

Водолей

Обычно вы отдаете предпочтение яркому и необычному маникюру. На сей раз вас потянет на более сдержанный дизайн. Отдайте предпочтение матовому однотонному лаку цвета чайной розы.

Рыбы

Ваша стихия — Вода, и стихия следующего года тоже Вода. Чтобы привлечь удачу и позитивные перемены, отдавайте предпочтение лаку цвета голубой металлик.