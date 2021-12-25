 

Геймеры S.T.A.L.K.E.R. 2 разгадали шифр разработчиков

25.12.2021, 12:08, Разное
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Фанаты S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl смогли разгадать головоломку с шифром от разработчиков, которую создатели подготовили под игры альтернативной реальности летом 2020-го.
Последнюю недостающую деталь фотографии, которую собирали с лета 2020 года, обнаружили вчера в комментариях к ролику на YouTube-канале «БМСР72». Собравшие воедино фото фанаты игры увидели перед собой новый требующий решения текст – еще одну загадку.

Кроме того, найден архив с «вероятными идеями визуализации S.T.A.L.K.E.R. 2 и огромным числом документов по ходу геймплея». Пока поклонники игры пытаются справиться с возникшей головоломкой. Кстати, некоторые из геймеров думают, что игра ARG была создана ради забавы.

Стоит напомнить, релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl на PC и Xbox Series должен состоятся 28 апреля 2022 года.

Источник: cq.ru



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