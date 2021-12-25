Мнение: Человек с ружьем

В городе Юрга в Кемеровской области вымогатели обложили данью военнослужащих-контрактников, с которых получают до 300-400 тысяч рублей в месяц. Деньги гражданам платят как сержанты, так и офицеры, а лакомым куском для преступников стали участники спецоперации в Сирии. Об этом URA.RU рассказала глава ассоциации «Комитет солдатских матерей» (АКСМ) Светлана Голуб.

Чем-то это напоминает анекдот: «Я вообще не понимаю, как может прийти вторым на соревнованиях по биатлону человек с винтовкой за спиной».

Если командование части вдруг узнаёт, что ее бойцов и офицеров обкладывают податью местный криминал, а местная полиция не ведёт и ухом, то для начала логично поднять часть в ружье и задать ряд уточняющих вопросов представителям органов правопорядка прямо на их рабочем месте, поводя дулами вверенной бронетехники. А если не удастся убедить их исполнять обязанности, то временно исполнить эти обязанности самостоятельно. На всей территории населенного пункта. И пусть потом власти и руководство ведомств разбираются между собой.

Или местный криминал круче международных террористов?

Если так – то что мы делаем в Сирии, когда у нас на своей территории работы невпроворот? Или у нас армия только с безоружными может? А если солдат НАТО придет, сразу героизм вырастет?

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