Мнение: Применение мультидоменной интеграции в операции “Непоколебимая решимость”

Применение мультидоменной интеграции в операции "Непоколебимая решимость"

Многодоменные операции (MDO) – это последнее решение министерства обороны США для сложной и многогранной проблемы государственных субъектов, нарушающих Вестфальские конвенции.2 По своей сути, MDO развились из естественного и неизбежного слияния ускоренного совершенствования технологий, сложности современной конкуренции и необходимости быстрого принятия решений на поле боя.

Концепция одновременного применения путей и средств в нескольких областях для достижения конкретной цели не нова. Этот метод применения исторически предоставлял командирам возможности для проведения одновременных и последовательных операций путем интеграции возможностей в разных областях. При правильном применении эти операции ставят противника перед многочисленными дилеммами, достигают физических и психологических преимуществ, максимального влияния и контроля над оперативной обстановкой.3

Это справедливо как для объединенной оперативной группы (CJTF) в Фазе IV операции «Внутреннее решение» (OIR), так и для доктринального набора задач MDO, состоящего из систем предотвращения доступа и запрета зоны (A2AD).

Хотя MDO имеет общие черты с такими концепциями, как Airland Battle, есть и важные различия. Доктрина Airland Battle сфокусирована на трехмерном и технологическом воздействии современной войны, которая предписывает быстрые, интегрированные воздушные и наземные маневры и рассматривает поле боя, расширенное как в географическом, так и во временном измерениях.4

Это послужило основой для концепции ведения боевых действий НАТО в условиях глубокой обороны для борьбы с потенциальным советским нападением в Европе. Для сравнения, MDO фокусируется на непрерывной конкуренции и требовании паритета усилий на всем ее протяжении. Она учитывает фундаментальные изменения в характере войны и признает, что постоянное соперничество между странами со спорадической эскалацией конфликта является новой нормой. Хотя операция "Непоколебимая решимость" не является прямым воплощением доктрины MDO в жизнь, ее текущие действия соответствуют этой модели на практике.

На нижних эшелонах организационная структура, доступность ресурсов и особенности спектра противоборства могут не соответствовать модели MDO. Однако ее можно масштабировать для функционирования в различных условиях путем понимания и целенаправленного применения принципов армии США.5

CJTFOIR создал Управление многодоменных эффектов (MDED) в качестве функционального моста, позволяющего обычному штабу, структурированному CJTF, использовать преимущества, создаваемые многодоменным подходом.

Концептуально, американские силы стремятся осуществить MDO в несколько этапов. Вначале основными усилиями является преодоление систем A2AD противника для обеспечения стратегического и оперативного маневра.6 Следующим этапом является дезинтеграция вышеупомянутой системы A2AD для обеспечения оперативного и тактического маневра для американских сил и партнеров. Используя полученную в результате свободу маневра, достигаются оперативные и стратегические цели, которые приводят к поражению вражеских сил во всех областях. Заключительный этап – это возвращение к нормальной борьбе и закрепление завоеваний, прежде чем силы вернутся к борьбе на выгодных условиях для Соединенных Штатов и союзников.7

Первоначальный анализ реструктуризации CJTF-OIR в соответствии с подходом MDO подход был обусловлен сложностью окружающей среды и переходом от Фазы III к Фазе IV.

Основная миссия CJTF является разгром ИГИЛ в определенных регионах Ирака и Сирии. В течение первых трех фаз кампании, продолжавшихся с 2014 по середину 2020 гг, коалиция обучала и оснащала силы партнеров в Ираке и Сирии, консультировала и сопровождала эти силы во время операций, предоставляла разведданные и наносила авиаудары, чтобы обеспечить территориальное поражение ИГИЛ. В результате ИГИЛ потеряла свои территориальные позиции в Ираке в декабре 2017 года и в Сирии в марте 2019 года, но она продолжает действовать в качестве низкоуровневого повстанческого движения в обеих странах. Летом 2020 года OIR перешла к четвертой фазе кампании. На этом этапе Коалиция в основном перешла от практического обучения, развития, и оказания помощи партнерским силам в Ираке и Сирии к консультированию и оказанию им помощи, в основном дистанционно, с консолидированных баз во время операций против ИГИЛ. Обучение партнерских в Сирии продолжается, в то время как в Ираке усилия коалиции сосредоточены на реформировании и повышении профессионализма иракских органов безопасности и борьбе с коррупцией, чтобы обеспечить окончательное поражение "ИГИЛ".

В Ираке и Сирии наиболее значительные угрозы безопасности OIR исходят не только от ИГИЛ, но и от других сил, действующих против интересов коалиции в обеих странах. В Ираке несколько иранских групп ополченцев (IAMG), в том числе некоторые из них, входящие в состав Сил народной мобилизации (PMF), по-прежнему враждебно относятся к присутствию американских войск.8 Насилие IAMG против интересов коалиции в Ираке усилилось в преддверии первой годовщины удара США по командующему силами "Кудс" Корпуса стражей иранской революции генералу Касему Солеймани, а также с наступлением Рамадана. В Сирии силы коалиции продолжают действовать в сложных условиях безопасности в непосредственной близости от сил России, Ирана, сирийского режима и сторонников режима. Эти силы продвинулись в районы северо-восточной Сирии, освобожденные американскими войсками после вторжения Турции в северную Сирию в октябре 2019 года.9 Разведывательное управление Министерства обороны сообщило, что злонамеренные субъекты, включая ИГИЛ и силы, связанные с Ираном и сирийским режимом, представляют собой наиболее значительную угрозу для коалиции и ее миссии.10 Кроме того, США должны учитывать сложности, связанные со штабом объединенной коалиции и отношениями с правительством Ирака (GoI), Иракскими силами безопасности (ISF) и силами Контртеррористической службы (CTS), а также коалиционными сирийскими силами (CASF). В графическом виде сложность субъектов в районе операций ЦСЯО представляет собой точки почти на каждом участке континуума сотрудничества/конфликта.

Рисунок 1 – Действующие лица в оперативной зоне CJTF-OIR охватывают континуум конкуренции от сотрудничества до вооруженного конфликта

OMG: незаконные военизированные группировки; ITN: иранская сеть угроз; RUMIL: российские военные; TURMIL: турецкие военные; GOI: правительство Ирака; ISF: иракские силы безопасности; CTS: Контртеррористическая служба; SDF: Сирийские демократические силы

ИГИЛ остается главным противником, и они демонстрируют готовность попытаться вернуть территорию в Ираке, демонстрируя признаки растущего и опасного повстанческого движения. Несмотря на техническое поражение, они сохраняют способность вести ограниченные действия против местного населения и сил коалиции в Ираке и Сирии, поэтому усилия по предотвращению их возрождения нельзя недооценивать. В рамках естественного развития конфликта кинетические средства и методы, ранее применявшиеся в операциях фазы III (Разгром ИГИЛ), более не подходят и не актуальны для фазы IV (Нормализация). Некинетические средства и несмертельное воздействие теперь имеют приоритет, в то время как коалиция добивается постепенного и целенаправленного перехода операций к войскам принимающей страны (имеется в виду сирийская оппозиция).

Во время операций фазы III штабная структура CJTF-OIR включала огневую ячейку (CJ34) и ячейку информационных операций (IO) (CJ39). Огневые средства были ограничены и сосредоточены исключительно на кинетических ударах и состояли из высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), M777A2 и воздушных средств. В отличие от этого, IO сосредоточился на более долгосрочном планировании и состоял из множества возможностей, связанных с информацией (IRC), включая кибер- и электромагнитные действия (CEMA), психологические операции (PSYOP), специальные технические операции (STO), специальные мероприятия и космос (в частности, Космические силы). Это нетипично для стандартного штаба военного (особенно американского) ведомства. Действительно, имело место некоторое дублирование функций огневых средств и IO, как это может быть в типичном американском штабе JTF или штабе на уровне дивизии. Однако интеграция и взаимодействие не были стандартом. Такая организационная структура создавала определенные недостатки. Во-первых, взаимодействие между подразделениями огневой поддержки и IO было ограниченным. Сосредоточившись на чисто кинетических ударах, ячейка CJ34 имела минимальное преднамеренное взаимодействие с некинетической ячейкой IO. Кроме того, повышение уровня классификации возможностей IO до "Совершенно секретно" (TS)/Альтернативные компенсационные меры контроля (ACCM)/Не разрешено для иностранных граждан (NOFORN) означает, что эти конкретные функции стали "изолированными". Часто отделенные от остальной части штаба, сотрудники IO планировали и выполняли свои задачи в отрыве от других отделов, а иногда и независимо от других подразделений CJ39. В некоторых случаях это даже приводило к расхождению с приоритетами и целями кампании, что потенциально могло снизить эффективность работы самих подразделений и штаба в целом. Предсказуемо, отсутствие действительно интегрированной функции воздействия создало существенный разрыв в эффективности во время планирования и выполнения Фазы IV.

Для адаптации к меняющейся оперативной обстановке CJTF-OIR в январе 2021 года провела структурный анализ, создав MDED. Цель заключалась в сокращении масштаба от чистой модели MDO (многодоменная оперативная группа), чтобы соответствовать требованиям среды CJTF-OIR фазы IV.11 Кроме того, эта новая штабная секция должна была утвердиться и функционировать как "микрокосмос" более широкого штаба. Организация MDED опирается на квалифицированный и опытный персонал "Пяти глаз", входящий в состав CJTF-OIR.12 Соответственно, создание организации не было начато с нуля, с модели требований и понимания точной природы оперативной эффективности.

Проще говоря, создание CJTF-OIR MDED объединило секции CJ34 и CJ39 – слияние кинетических и некинетических огневых средств для обеспечения интегрированного нанесения смертельных и несмертельных ударов. Эта модель доказала свою эффективность, и условные рекомендации представляют собой лишь небольшие модификации, каждая из которых зависит от конкретных требований оперативной обстановки. Условия для успешной работы в фазе IV в первую очередь подчеркивают несмертельные эффекты и влияние на окружающую среду при сокращении применения огня на поражение. Направление деятельности 2 CJTF-OIR – "Усиление возможностей партнерских сил", поэтому основной задачей MDED при планировании было обеспечение того, чтобы ISF, CTS, Сирийские демократические силы (SDF) и другие CASF проводили кинетические операции, в то время как усилия коалиции были сосредоточены на способности формировать среду таким образом, чтобы кинетические эффекты были оптимизированы. Следовательно, основной задачей MDED является объединение операций партнеров и нелетальных эффектов коалиции. MDED, хотя и не придерживается строго MDO, как указано в публикации 525-3-1 Командования подготовки и доктрины армии США (TRADOC) "Сухопутные войска США в многодоменных операциях 2028", приняла многодоменное мышление и подход MDO к миссии CJTF-OIR. Благодаря созданию MDED, CJTF-OIR создала уменьшенный центр MDO в рамках крупного штаба.

Конечная выгода от изменения штабной структуры CJTF-OIR на концепцию MDED по сравнению со стандартной концепцией Joint Effects может быть тонкой, но она реальна. Важно прояснить, что MDO – это не просто объединенные вооруженные силы с некоторыми космическими и кибервозможностями, а принципиально новый подход к ведению боевых действий как на этапе соперничества, так и на этапе конфликта, чтобы сделать конфликт неприемлемым или сделать победу решающей. Интеграция всех эффектов существенно повышает эффективность, и MDED достигает этого, выступая в качестве интеграционной ячейки CJTF-OIR для многодоменных операций и эффектов. Это требует глубокого понимания обстановки, целей кампании, промежуточных военных целей и оперативных эффектов, а также обеспечения оптимального согласования всех активов и организаций для достижения этих эффектов с необходимой синергией и конвергенцией.

Концептуально, вместо общештабного подхода к MDO, MDED естественно стал связующим звеном CJTF-OIR, выступая в качестве основного интегратора, с охватом различных других штабных секций и, что важно, подчиненных и внешних подразделений и других государственных учреждений. Этот интегративный потенциал является основой МДО на практике. Следовательно, влияние MDED широко, и он стал значительным вкладом в оперативную эффективность CJTF-OIR; он экспоненциально более эффективен, чем сумма CJ34 и CJ39.

Рисунок 2 – Взаимоотношения заинтересованных сторон MDED

ARCENT: Центральное командование сухопутных войск США; CAOC: Объединенный центр воздушных операций; CEMA: киберэлектромагнитная деятельность; CFSCC: Объединенное командование космического компонента ВС; CJOA: Объединенная зона совместных операций; CMT: боевая группа; CTS: Контртеррористическая служба; DIA: Управление военной разведки; DICE: директор по межведомственной и гражданской среде; DMA: Управление военной помощи; DSC: Управление стратегических коммуникаций; ICTF-C: Иракские контртеррористические силы; IO: информационные операции; JACCE: совместный элемент координации воздушного компонента; JNWC: совместный центр навигационной войны; MAG-I/JOCAT: Военная консультативная группа/Объединенная группа советников оперативного командования; MI: военная разведка; MIST-IZ: Группа военной информационной поддержки; NCIS: Служба уголовных расследований ВМС; NMI: Миссия НАТО в Ираке; PSYOP: психологические операции; SDF/CASF: Сирийские демократические силы/Согласованные коалицией сирийские силы; SIGINT: сигнальная разведка; SOJTF/SOAG: Объединенная оперативная группа специальных операций/Консультативная группа специальных операций; SOCCENT: Центральное командование специальных операций; SPMAGTF: воздушно-наземная оперативная группа специального назначения морской пехоты; TF: оперативная группа.

Благодаря внедрению многопрофильного подхода, планировщики MDED в каждой функциональной области лучше оснащены для использования своих собственных возможностей в сочетании с другими возможностями для повышения оперативной эффективности. Это процесс обучения, поэтому он не сразу стал очевидным, но руководители быстро поняли преимущества и активно поддержали этот процесс. Кроме того, благодаря большему акценту на команду MDO в сравнении с отдельными штабами, старшие представители командования смогли выйти из "изоляции" и более эффективно использовали свой опыт для формирования многочисленных планов штаба. Наконец, благодаря тому, что в процесс было вовлечено больше старших офицеров, функциональное дублирование было достаточным, чтобы команда создала повышенный потенциал для планирования и междоменного влияния на все секции штаба текущих и будущих операций, а также на командиров. На практике, только количество времени и усилий определяет, какой домен был релевантным или сколько доменов нужно задействовать ради соблюдения принципа многодоменности. Вместо этого, MDED решает проблемы, используя все доступные средства, органические или внешние, включая доктринальные воздушные, наземные, морские, кибернетические, космические, а также межведомственные, силы специальных операций (SOF), человеческие, информационные и любые другие доступные "домены". Таким образом, независимо от того, как определить ту или иную область, MDED использует ее. При этом меньше внимания уделялось тому, какие области использовать, а больше – максимальному использованию ресурсов для достижения желаемого эффекта на цели.

Физические структурные изменения сделали возможным и ускорили эту сплоченность. Создание больших открытых рабочих пространств гарантировало, что ранее разрозненные команды теперь были в непосредственной близости. Хотя это очевидно до клише и часто преуменьшается как чисто поверхностный прием, он немедленно принес дивиденды команде CJTF-OIR MDED.

Ранее разделение CJ34 и CJ39 на три отдельных офисных помещения и два помещения с секретной закрытой информацией (SCIF) усугубляло функциональную разобщенность. Создание большой, открытой комнаты для планирования, большого конференц-зала и одной зоны для руководителей позволило объединить членов команды, и они стали более активно сотрудничать, что позволило создавать новые решения тактических и оперативных проблем. Чтобы смягчить проблему изолированных зон SCIF, было введено несколько еженедельных контактов для обеспечения регулярного взаимодействия сотрудников SCIF с остальными членами команды. Они были сосредоточены вокруг двух еженедельных встреч MDED, проводимых каждую субботу; первой была утренняя встреча, на которой каждый член команды, независимо от ранга, рассказывал о своих текущих проектах в течение не более пяти минут. Вторая встреча – это дневной семинар для руководителей, который служил неформальной точкой взаимодействия и способствовал развитию латерального мышления и решению проблем в группе. Эти семинары были уникальными и полезными, так как их темы не зависели от текущих задач. И, наконец, ежедневные утренние встречи быстро охватывали приоритеты, изменения в окружающей среде, прогресс в выполнении задач или другие темы.

Основным проявлением этих изменений стало заметное повышение сплоченности команды и единства усилий всего MDED. Более интегрированная команда обеспечила взаимопонимание и согласование возможностей, одновременно поощряя разнообразие мышления. Это привело к повышению эффективности планирования и решения проблем за счет внедрения новых решений традиционно разрозненных проблем, что позволило достичь желаемых результатов. Микрокосмосом этого повышения эффективности стал подход группы планирования MDED к группам планирования CJTF-OIR. Специалисты по планированию в MDED являются экспертами по летальным и нелетальным вооружениям (SME), поэтому они постоянно ищут возможности для использования ресурсов и воздействия в разных областях, чтобы создать конвергенцию эффектов, а также пространственные или временные преимущества и возможности для победы над противником. Полная интеграция персонала CJ39 в более крупный штаб создала наиболее выгодный эффект, способствуя заметному углублению осведомленности и времени реагирования.

Специалисты по планированию MDED работают как в сфере текущих, так и будущих операций, поэтому они знают об оперативных последствиях в момент их возникновения, понимают, как текущие условия влияют на будущие операции, и способны предвидеть изменения в оперативной и информационной среде. Более широкая осведомленность позволила улучшить способность планировать и действовать в соответствии с приоритетами кампании; это гарантирует, что организация целенаправленно движется к правильным результатам и желаемым конечным состояниям или условиям. В результате MDED достигает лучшего понимания желаемых эффектов в масштабах штаба и выявляет возможности использования многочисленных ресурсов для объединения, что создает временное или пространственное преимущество. Размещение SME, обладающих соответствующими возможностями, в нужное время на мероприятии по планированию обеспечивает эффективное управление. Более эффективное использование времени SME дает возможность сосредоточиться на соответствующих наборах проблем, улучшить синхронизацию, а затем эффективно использовать имеющиеся активы.

Вторичным преимуществом стало привитие информационным возможностям стиля мышления, ориентированного на достижение цели. Благодаря более тесной связи с ударной ячейкой и передовым тактическим штабом, эти ранее долгое время работавшие на опережение малые и средние специалисты получили преимущества, связанные с осведомленностью о текущих тактических дилеммах. Теперь они могли получить доступ к заранее утвержденным вариантам реагирования и концепциям операций (CONOPs) для использования в ситуациях реального времени, что давало командирам возможность использовать широкий спектр летальных и нелетальных эффектов. Это дало им возможность создавать многочисленные проблемы для противников, что в свою очередь обеспечило гибкость в принятии решений на оперативном уровне и смягчило неспособность CJTF-OIR обеспечить превосходство в широкой объединенной оперативной зоне путем гарантированного обеспечения локального превосходства в выбранное командиром время и в выбранном месте.

Вместо того чтобы думать над разницей между совместными и многодоменными операциями, рассматривайте многодоменные операции как естественное продолжение совместных. Совместные операции – это шаг вперед по сравнению с прошлыми операциями, которые были достаточно ориентированы на конкретную службу/область. Совместная концепция сфокусировалась на интеграции служб и вывела способность военных синхронизировать и координировать действия на "следующий уровень". MDO является естественным продолжением совместных операций – это новый следующий уровень. Если раньше проведение совместных операций было ключевым этапом, то теперь это должно стать базовым уровнем. Когда вы меняете базовую линию, вы должны концептуально определить, каким должен быть ваш следующий шаг вверх. Мультидоменность улучшает совместные операции. У нас достаточно практики и опыта совместных операций, чтобы дорабатывать, улучшать и усложнять их. Кроме того, когда зарождалась концепция совместных действий, угроза заметно отличалась от нынешней и будущей угрозы. Совместные действия уже недостаточно хороши. MDO позволяет нам упростить проведение операций с участием сил партнеров и сухопутных войск, коалиции, кибернетических, космических и технических воздействий для обеспечения успеха в конкретной точке тактического поля боя. MDO – это не просто концепция, применимая к соперничеству великих держав в Тихоокеанском регионе. Опыт CJTF-OIR MDED доказывает, что ее можно и нужно модифицировать в соответствии с обстановкой, а затем применять всегда и везде, где действуют американские силы.

МАЙОР БЕНДЖАМИН МЕРФИ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

ПОЛКОВНИК Г. ДЭЙМОН ВЕЛЛС ПОЛКОВНИК Г. ДЭЙМОН ВЕЛЛС

ВЗГЛЯД: Многодоменные эффекты в Фаза IV: Гуманитарные операции и операции по обеспечению безопасности Операции в лагере ВПЛ Аль-Хоул

В начале 2021 года лагерь для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) Аль-Хоул оказался в эпицентре волны убийств и насилия, инспирированных Даеш. Было совершено 66 нападений на беженцев со стороны сторонников Даеш, а разведывательные данные указывали на то, что лагерь является узлом контрабанды и вербовки Даеш на севере Сирии. Сирийские демократические силы отметили Аль-Хоул как дестабилизирующее влияние на регион и запросили поддержку CJTF-OIR в предстоящей операции по обеспечению безопасности и гуманитарной помощи жителям лагеря. Эта проблема потребовала многопрофильного решения для укрепления потенциала сил-партнеров и обеспечения продолжительного поражения ДАЕШ.

Понимание обстановки и создание оперативных условий потребовали вклада из нескольких областей. SOF продолжали наставлять и обучать коммандос SDF в рамках подготовки к операции, в то время как воздушные и морские платформы проводили электронную разведку лагеря, чтобы понять, как и где действует ДАЕШ.

чтобы понять, как и где действуют боевики ДАЕШ. Кроме того, космические средства и средства CEMA провели выборочное отключение известных частот Даеш для повышения эффективности электронного наблюдения, что позволило выявить сети командования и управления Даеш в Аль-Хоуле и связи с их более широкой контрабандной и преступной деятельностью. Взаимодействие с различными международными и правительственными агентствами позволило получить дополнительные разведданные, которые помогли наметить наилучший способ обеспечения безопасности и оказания гуманитарной помощи в лагере при обеспечении безопасности его жителей. Одновременно Глобальная коалиция обратила внимание на ухудшение условий жизни в Аль-Хоуле в результате насилия со стороны ДАЕШ, а CEMA усилила это в информационной среде.

Конвергенция и синергия этих эффектов обеспечили командирам коалиции и SDF понимание оперативной обстановки, что создало условия для предстоящей операции.

Операция началась с маневрирования авианосной ударной группы в Восточном Средиземноморье для обеспечения непрерывной поддержки со стороны платформ как на плаву, так и в воздухе. Кроме того, воздушный компонент обеспечил широкую поддержку разведки, наблюдения и рекогносцировки для выявления передвижений ДАЕШ внутри и вокруг Аль-Хоула, в то время как боевой самолет AC-130 находился в постоянной готовности на случай контратак ДАЕШ на лагерь ВПЛ. Чтобы обмануть Даеш относительно направленности предстоящей операции, как обычные силы, так и SOF провели ряд отвлекающих операций в других районах Сирии. CEMA и космические средства использовали свои предыдущие электронные наблюдения для выборочного нарушения командных и коммуникационных сетей ДАЕШ в Аль-Хоуле и его окрестностях, что позволило обеспечить безопасность и гуманитарную помощь без вмешательства ДАЕШ. В сочетании с помощью SDF, медицинский потенциал коалиции и неправительственных организаций был готов оказать помощь любому гражданскому лицу, раненному ДАЕШ. Группы по связям с общественностью и журналисты фиксировали усилия SDF в Аль-Хоуле, а затем CEMA усилила эти истории в информационной среде, чтобы подчеркнуть положительное влияние операции SDF на лагерь.

Успех операции был обусловлен слиянием и синергией эффектов в различных областях в критические моменты. Это была типовая операция Фазы IV для CJTF-OIR, в которой использовалось многодоменное воздействие для поддержки совместного планирования и последующего выполнения силами партнеров.

Майор Бенджамин Мерфи (Великобритания) служил в качестве специалиста по планированию многокомпонентных эффектов в Объединенной оперативно-тактической группе – операция "Непоколебимая решимость" (CJTF-OIR). В настоящее время он служит в качестве специалиста по Министерства обороны Великобритании по целеуказанию на Ближнем Востоке.

Майор Мерфи был принят на службу в Королевскую артиллерию в 2012 году. Среди других его назначений – служба в качестве командира отряда AS90 на Солсберийской равнине; помощника адъютанта Королевского отряда Королевской конной артиллерии; оперативного офицера батареи P (отряд "Дракон") Королевской артиллерии; командира группы огневой поддержки в батарее C Королевской конной артиллерии; и SO3 разведки, наблюдения и рекогносцировки в 12-м бронетанковом пехотном полку (Великобритания).

(Великобритания) бронетанковой пехотной бригады, где он участвовал в многочисленных учениях НАТО во Франции и Польше.

Он также служил в штабе постоянных объединенных сил в качестве SO2 J5 (земля) и в операции "Рескрипт" в качестве SO2 J3.

Затем он служил в качестве старшины бригады и руководил интеграцией с 1-й бронетанковой бригадной боевой группой 1-й бронетанковой дивизии при подготовке к их развертыванию в рамках операции "Атлантическая решимость".

Полковник Даймон Вэллс служил в качестве директора по многодоменному воздействию для CJTF-OIR в Кувейте и Ираке. В настоящее время он является командиром дивизионной артиллерии 4-й пехотной дивизии в Форт-Карсоне, штат Колорадо.

4-й пехотной дивизии, Форт Карсон, штат Колорадо. Среди его предыдущих назначений – должность директора группы планирования генерального командования в Центре передового опыта по огневой подготовке, Форт-Силл, ОК; командир 2-го батальона 20-й полевой артиллерии, Форт-Худ, штат Техас, и Форт-Силл, ОК; командир тылового отряда 2-й бронетанковой бригадной боевой группы 1-й кавалерийской дивизии, Форт-Худ; заместитель командира 214-й стрелковой бригады, Форт-Силл; руководитель группы содействия силам безопасности в Афганистане; исполнительный офицер 2-го батальона 4-й полевой артиллерии (MLRS) 214-й стрелковой бригады; инструктор по боевым искусствам и боксу, тренер по пауэрлифтингу и офицер полкового руководства в Военной академии США в Вест-Пойнте. Военная академия США в Вест-Пойнте, штат Нью-Йорк.

Полковник Уэллс получил степень бакалавра в области психологии и степени магистра в области кинезиологии и стратегических исследований.

