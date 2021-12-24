Мнение: Первые пассажиры на МС-21, ручная передача и падение военного экспорта США

1. Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21 начал тестовые полёты с пассажирами. До выхода авиалайнера на коммерческую эксплуатацию осталось ждать совсем немного. Особо приятный момент – более просторный салон по сравнению с западными аналогами:

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/ms21-perevez-pervyh-passajirov-61c2457dda5b9b3eec1df209

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/chem-ms21-luchshe-boeing-i-airbus-pokazyvaiu-ochen-nagliadno-61c24e70860f922d83eed1a0

Вот почему вы точно поймёте, что находитесь в МС-21. Его салон кардинально другой. Фюзеляж российского лайнера значительно шире даже чем в A320, не говоря уже про американца.

Ширина фюзеляжа (салона) МС-21 — 4,06 м (3,81 м), у Boeing — 3,76 м (3,54 м), Airbus — 3,95 м (3,70 м).

То есть, салон шире на 27 см, чем в Боинге, и на 11 см, чем в Аэрбасе.

В чём значение этого проекта: дальность полёта МС-21 в полтора раза выше, чем у Суперджета-100 — вплоть до 6-6,4 тысяч километров. В будущем также планируется создание не только среднемагистральных, но и дальнемагистральных модификаций — до 12 тысяч километров. Этого будет достаточно, чтобы закрыть все потребности внутренних авиаперевозок в России.

2. В некоторых регионах водители по-прежнему предпочитают переключать передачи вручную. Если в Москве таковых только 10%, то на Чукотке, например, целых 85%:

https://www.ixbt.com/news/2021/12/20/ne-vsem-po-dushe-avtomat-v-kakih-regionah-rossii-dominirujut-novye-avtomobili-s-mehanicheskoj-korobkoj-perekljuchenija.html

Может быть, северные дороги диктуют свои правила, не уверен. Я знаю только, что для перемещения по городу «механика» не нужна совершенно: ездить на коробке-автомат комфортнее, при этом по деньгам существенной разницы сейчас нет. Если предположить, что из 10% московских любителей «механики» половина — экономные водители, а вторая половина — маньяки педалей, для которых коробка имеет сакральное значение, вывод получается грустный. Ярых фанатов ручного вождения не так уж много. Как только можно будет установить на свою машину доступный по деньгам автопилот, 90-95% водителей именно так и сделают.

3. К вопросу о том, почему западные СМИ и натовские чиновники так старательно раздувают у населения Европы и США страх военной угрозы со стороны России:

https://lenta.ru/news/2021/12/23/post/

Объем экспорта США вооружений по межгосударственным и частным контрактам рухнул до 138 миллиарда долларов в 2021 финансовом году (минус 21 процента год к году). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Госдепартамента страны.

Общая сумма одобренных Госдепартаментом межправительственных контактов на поставку вооружений составила 34,81 миллиарда долларов. Сумма аналогичных контрактов в частном секторе оказалась 103,4 миллиарда долларов. В 2020 финансовом году эти показатели были 50,78 и 124,3 миллиарда долларов соответственно. Общая сумма продаж американского оружия была 175 миллиарда долларов.

Прибыли американского военпрома падают: в период коронавируса не до войны, так что общие масштабы военных конфликтов в мире за последние пару лет несколько снизились. К тому же, наш агент Трамп в отличие от своих предшественников новых войн не развязал, так что горячих точек в мире больше не стало (а часть старых конфликтов постепенно затухает).

Американских экспортёров военной продукции это не слишком радует. Кто будет покупать дорогую американскую военную технику? Чем оправдать раздутый военный бюджет США и НАТО?