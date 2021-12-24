Дев ждет много романтики: как пройдут последние дни года у знаков зодиака

2021 год был очень непростым – и невероятно интересным. Мы получали новый опыт, добивались целей, проживали неудачи, уроки и достижения. Для правильного начала 2022 года представителям всех знаков зодиакального круга крайне важно правильно завершить год уходящий. Как это сделать?

Овен

Благодаря вашему упорству в 2021 году вам удалось добиться многого. Вы воспользовались практически всеми возможностями, которые щедро дарила вам Судьба. Это стало причиной не только радостей, но и невероятной усталости! Согласно гороскопу, вам нужно как следует подзарядиться, иначе 2022 год будет не таким продуктивным! Кроме того, в последние дни декабря вы можете встретить человека, который станет вашей второй половинкой.

Телец

Год был не таким уж и плохим, отмечают астрологи, однако ряд неожиданных событий выбил почву из-под ног, вам начало казаться, будто вы утратили контроль над собственной жизнью. Для того чтобы вернуть себе чувство контроля, вам следует как следует отдохнуть, сделать передышку. Постарайтесь быть как можно сосредоточеннее на работе, чтобы не допустить промаха. В остальных сферах жизни вы можете позволить себе расслабиться.

Близнецы

Близнецы в 2021 году сумели стать лучшей версией себя: они познали самих себя, поняли, каким человеком они хотят быть, избавились от эгоизма, открылись окружающим с совершенно новой стороны. Звезды говорят, что потенциал для этого в вас был всегда, мешала только ваша темная сторона. Но наконец-то вы смогли ее победить! У вас еще есть время до начала 2022 года для того, чтобы как можно лучше узнать свою новую личность, познакомиться с тем, что так долго таилось внутри вас. Серьезных потрясений не будет, продолжайте двигаться дальше в привычном ритме.

Рак

2021 год, по словам астрологов, Раки посвятили осознанию собственной ценности. Теперь люди этого знака отлично понимают себя и окружающих, умеют ценить жизнь и ее маленькие радости. Самое время помочь окружающим приблизиться к тем же мыслям. Постарайтесь проявлять любовь и сочувствие к тем, кто в этом нуждается, не жалейте тепла для всех, кто находится рядом. Приятным бонусом в конце года будет неожиданная прибыль.

Лев

Весь уходящий год вы посвятили работе. И почти все ваши проекты завершались вашим триумфом. Что это значит? Ну как минимум то, что последние дни декабря стоит посвятить себе, своей семье, близким и любимым людям. В противном случае очень высока вероятность того, что вы столкнетесь с такими явлениями, как выгорание, пессимизм и лень! Поверьте, впереди у вас достаточно времени для новых начинаний и побед!

Дева

В предыдущие двенадцать месяцев Девы избавлялись от всего ненужного, что было в их жизни: это и скопившийся в доме хлам, и токсичные люди… У людей этого знака всегда было полно дел, времени на себя и свои планы почти не оставалось. В преддверии нового года пришло время подумать о том, чего вы хотите от жизни, каковы ваши планы и цели. Проанализируйте все, что вы отпустили, и все, что оставили. Что позволило вам перейти на новый этап? Что “тормозит” вас? Хорошая новости: последние дни этого года будут наполнены любовью и романтикой.

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Весы

2021 год был для людей, рожденных под этим созвездием, временем испытаний. Многие представители знака испытывали тревогу и страх, кто-то потерпел неудачу, кто-то пережил горе, кто-то разочаровался в том, что делает. В последние дни декабря астрологи рекомендуют просто побаловать себя: займитесь тем, что приносит вам радость, что успокаивает. Устройте себе шопинг, сделайте ванну с пеной и маслами, отправляйтесь в театр или на ужин с собой. В наступающем году все будет складываться успешнее, отпустите негатив – и будьте готовы двигаться дальше.

Скорпион

Представители этого знака зодиакального круга будут неохотно прощаться с 2021 годом, ведь последние 12 месяцев были просто потрясающими: вам везло во всех сферах жизни, вы получали уникальный опыт, знакомились с интересными людьми… Неудивительно, что вам хочется как можно дольше хранить эти эмоции. Звезды говорят: не держитесь за то, что было, новый год будет для вас не менее счастливым! Вдохновляйтесь, получайте удовольствие от всего, что происходит – и готовьтесь к новым свершениям!

Стрелец

В целом уходящий год был не таким уж и плохим. В одной из сфер жизни все точно было отлично – кому-то везло в любви, кому-то – в бизнесе. Но нельзя отрицать того, что из-за всех событий вы часто перегружали себя. Перед праздниками, говорят астрологи, вам стоит взять паузу, отказаться от всех планов и идей, побыть наедине со своими мыслями, порадоваться жизни и всем достижениям. Личная жизнь начнет налаживаться в конце декабря, ожидайте позитивных перемен и приятных новостей.

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Козерог

Глупо спорить с тем, что в уходящем году Козероги были самыми настоящими трудоголиками. Они превосходно справлялись со всеми задачами, которые перед ними стояли, добивались колоссальных успехов. Да и личная жизнь представителей этого знака наладилась – одинокие Козероги встретили свою вторую половинку, семейные – вывели отношения на новый уровень. Впрочем, нельзя забывать о том, что любые достижения приходят вместе со стрессом, а потому последние дни этого года вам следует посвятить составлению планов на следующие 12 месяцев и, разумеется, качественный отдых!

Водолей

Уходящий год был для вас не самым простым: вы были вынуждены сталкиваться с чем-то новым, неизведанным прежде. Несмотря на то, что в вашем характере все взвешивать и перестраховываться, 2021 год заставил вас сделать смелые шаги, реализовать весьма амбициозные цели. Сейчас самое время оглянуться назад, осознать, какие потрясающие это были месяцы: вы сумели преодолеть свои страхи, проделать удивительный путь. Кажется, вы действительно заслужили хороший отдых!

Рыбы

Жизнь заставила представителей этого знака зодиака покинуть зону комфорта – мир фантазий – и погрузиться в реальность. Вы буквально были вынуждены выйти из своего уютного мира – и заниматься реальными делами. Времени на мечты у вас практически не было, зато было время на их исполнение. Продолжайте верить в себя, составляйте в последние дни уходящего года списки целей – вы обязательно их осуществите в 2022! Конец декабря звезды рекомендуют посвятить отдыху.