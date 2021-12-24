У Весов – сердечная: какая чакра является доминирующей у каждого знака зодиака

В теле каждого человека есть несколько энергетических центров — чакр. Но, чтобы они стали активны, их нужно уметь разблокировать, открыть, чтобы энергия свободно перетекала сквозь них. Тогда будет полная гармония между разумом и физическим телом. Каждая из семи чакр имеет первостепенное значение для определенных знаков зодиака. Вот чем они отличаются и какое влияние оказывают на здоровье и жизнь.

Что такое чакры

В последние годы древнее индийское учение о чакрах ставится все более популярным. Это сложная энергетическая система, которая упоминается впервые в древних священных текстах — Ведах. Согласно им чакры представляют собой энергетические вихри, расположенные в семи точках позвоночника. Они связаны с железами и органами и отвечают за течение в теле жизненной энергии.

Чакры в идеале должны быть всегда открытыми, чтобы контактировать с нашими нервами, органами, влиять на физическое и эмоциональное благополучие. В Ведах упоминается 114 мелких чакр, но основных из них семь. Каждая из них имеет свое название и назначение. Когда чакра блокируется, замедляется течение жизненной энергии. Это может вызвать эмоциональный и физический дисбаланс.

Названия и назначения семи основных чакр

Корневая чакра называется муладхара. Она связывает энергии человека и Земли, влияя на творчество, молодость и главные инстинкты выживания. Это красная чакра, она расположена у основания позвоночника и служит «заземлением». Она отвечает за физическую силу, уверенность, чувство защищенности.

Сакральная чакра называется свадхистана. Она имеет оранжевый оттенок и влияет на ощущение счастья и способность быть сострадательными, страстными. Чакра связана напрямую с репродуктивной функцией и сексуальностью. Она влияет на работу всей лимфатической системы, мочевого пузыря, толстой кишки и детородных органов у женщин.

Чакра солнечного сплетения, или манипура, считается одной из мощнейших. Она влияет на успех — профессиональный и личный. Это желтая чакра, дающая жизненную энергию, уверенность, активность. Если она открыта, мы идем по жизни уверенно, уважая себя и других. Зрение и надпочечники — органы, связанные с манипурой.

Сердечная чакра называется анахата. Она связана с элементом воздуха в теле, влияет на личные и профессиональные отношения. Зеленый цвет чакры отражает ее хрупкость. Если ход энергии в ней закрыт, мы часто разрушаем свои отношения из-за гнева, ревности, зависти и недоверия. Сердечная чакра связана с осязанием, влияет на работу вилочковой железы.

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Горловая чакра называется вишуддхи. Она отвечает за наш внутренний голос и имеет синий цвет. Способность сочувствовать, слушать и общаться напрямую зависит от состояния горловой чакры. Она связана с челюстью, зубами, ушами, шейными позвонками и пищеводом. Люди с открытой горловой чакрой имеют особый художественный потенциал, внутреннюю энергию, способности к медитации.

Чакра третьего глаза, или аджна, имеет цвет индиго. Она отвечает за умение анализировать, мыслить логически, делать разумные выводы. Люди с открытой аджной обладают харизматичным умом, обаянием и не страшатся неприятностей. У них даже отмечаются телепатические способности.

Коронная чакра называется сахасрара. Она связана с элементом света, а также с мозгом, руками и гипофизом. Люди с открытой сахасрарой имеют способность осознавать смерть и бессмертие, преодолевать препятствия, созданные природой, творить чудеса.

Овен

У Овна сильная чакра солнечного сплетения. Оно расположено в брюшной полости и считается источником уверенности в себе, собственного достоинства и силы.

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Телец

У Тельца сильная зеленая сердечная чакра. Это энергия сердца, которая дает им сильные навыки сочувствия и помогает строить прочные связи.

Близнецы

Горловая чакра управляет Близнецами и связана с общением и творчеством. Близнецы могут легко завоевывать доверие, а также выражать свои мысли.

Рак

Раки сильны в чакре третьего глаза, центре души. Он расположен на лбу, и считается, что Раки восприимчивы к видениям.

Лев

У Льва сильная коронная чакра. Это помогает им понимать и думать. После этого они могут легко внедрять свои решения в жизнь.

Дева

Как и Близнецы, Девы также доминируют в горловой чакре. Когда им приходится сообщать факты или выступать публично, они делают это довольно хорошо.

Весы

Для Весов сердечная чакра — источник эмоционального исцеления. Она помогает им выстраивать прочные связи.

Скорпион

У Скорпиона доминирует чакра солнечного сплетения. Они обладают огромным контролем над своими эмоциями, и это помогает им бороться со своими страхами.

Стрелец

У Стрельцов мощная сакральная чакра, и она находится под контролем Юпитера. Эта чакра делает знак зодиака таким оптимистичным и страстным.

Козерог

Самая сильная чакра Козерога — корневая. Это означает общее психическое и физическое благополучие.

Водолей

Водолеи черпают силу из корня позвоночника. Это помогает им оставаться заземленными и оказывать поддержку всем своим близким.

Рыбы

Сильнее всего сакральная чакра влияет на Рыб. Они очень активны в интимной жизни и очень чувственны. Эмоции и творчество Рыб не знают границ, а их интуитивная сила хорошо известна всем знакам зодиака.