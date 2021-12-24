 

Вениамин Смехов ушел от первой жены ради Галина Аксеновой

24.12.2021, 15:19, Разное
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Актер Вениамин Смехов пояснил о том, что когда у него начался роман с Галиной Аксеновой, то он еще не развелся с первой женой.
Галина Аксенова считает свой первый брак глупостью, на которую она решилась ради любопытства. «Это была ошибка. Очень надеюсь, что я никому не испортила жизнь», – призналась Аксенова.

Родные Аксеновой были против Смехова, но потом приняли ее выбор. Поскольку между влюбленными 19 лет разницы, им пришлось столкнуться с негативом и со стороны незнакомых людей. «Я была из обеспеченной семьи. Люди всегда говорят разные гадости, но не нужно их слушать и реагировать», – отметила Аксенова.

По словам Аксеновой, союз с первой женой Смехову не принес ожидаемого счастья. Она родила ему двоих дочерей Елену и Алику. Младшая пошла по стопам отца, связав жизнь с миром кино. «Смехов никогда и никому не жаловался, и все были уверенные, что у него все в порядке. Думаю, он бы не бросил семью, несмотря на влюбленность, а раз ушел, значит, ему там было плохо. Я могу это только предполагать, потому как он никогда ничего мне не рассказывал», – сказала Аксенова.

Источник: teleprogramma.pro



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