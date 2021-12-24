 

Владимир Мединский: «Дед Ленина Сруль Мойшевич Бланк считал себя украинцем»

24.12.2021, 15:11, Разное
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Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский 23 декабря в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» заявил, что дед Владимира Ульянова-Ленина по материнской линии идентифицировал себя как украинец.

– Это известная история, я сам держал в руках несколько архивных документов, связанных с семьёй Ульяновых. Дед Владимира Ильича – Александр Дмитриевич Бланк, которого при рождении звали Сруль Мойшевич, после крещения считал себя малороссом. Сохранилось несколько его писем, в которых он хвалит украинскую культуру, есть даже сведения, что он учил украинский язык, – заявил Мединский.

Позицию Мединского поддержал известный российско-израильский эксперт Яков Кедми.

– Я сам, когда читал в ПСС Ленина его статьи об Украине, поражался, почему он её так любит. Русофобские высказывания Ильича хорошо известны, однако нет ни одной его цитаты, где бы он ругал украинский народ. С самого раннего детства ему прививали любовь к Украине, поэтому он столько сделать для украинизации русских регионов и просто подарил Советской Украине области, где украинцев практически не было, – отметил Кедми.

В ближайшее время Владимир Мединский представит монографию «Мифы об Украине».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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