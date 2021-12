Мнение: Бич социализма – низкая производительность труда

Читатели пишут, что производительность труда в Российской Империи росла значительно быстрее, чем в СССР. Судя по всему, данные верны: производительность труда в СССР действительно росла медленнее, чем у капиталистов. Для марксистов это идеологическая проблема. Коммунизм не может победить капитализм мирным путём, если производительность освобождённого труда не будет выше, чем у рабочих в странах капитала.

Цитирую комментарий:

Важнейший вопрос — где быстрее росла производительность труда. Производительность труда в Российской Империи за 26 лет (1887 — 1913) увеличилась в 1,96 раз, то есть росла на 2,6% в год. В СССР за 24 года (1926— 1950) она выросла в 1,42 раза — на 1,5% в год.

Это при том, что согласно Грегори (“Searching for Consistency in Historical Data: Alternate Estimates of Russia’s Industrial Production, 1887— 1913”) рост в Российской Империи был даже бόльшим — в 2,25 раза или на 3,2% в год. А это гораздо быстрее, чем в США и европейских странах.

Всю свою историю под фанфары и с десятками миллионов жертв Страна Советов двигалась в тупик.

Когда социализм победит капитализм? По Ленину, когда создаст более высокую производительность труда.

Создал? Нет. К своему краху в 1991 едва достиг трети от американского уровня:

То есть на аттестат зрелости не сдал. Поэтому народ и отправил его в утиль.

Производительность труда на госпредприятиях заведомо ниже, чем в частных компаниях. Потому что частный бизнес, в отличие от государства, готов активнее вкладывать деньги в развитие, платить более высокие зарплаты сотрудникам, которые эффективно работают. Даже в российских реалиях зарплаты и производительность труда на частных предприятиях в два-три раза выше, чем в аналогичных госкомпаниях. Да и требования к квалификации работников в госсекторе ниже, чем у частников.

И ещё. Справедливая и взвешенная оплата труда – основа высокой и стабильной производительности труда и изобретательности в нем, основа богатства общества.

37-50 средних зарплат 1913 года и не снились участникам советской индустриализации.

В 1940 они получали в 2,82 раза меньше — 339 деревянных.

В 1985 — на 29 процентов меньше, чем в 1913 — 199 деревянных.

А инженер с окладом 120 рублей в 1975 году довольствовался 7-8 процентами заработка коллеги 1913 года.

В комментариях пишут, что так напрямую сравнивать нельзя — советский инженер по уровню квалификации примерно соответствовал дореволюционному чертёжнику. А вот по производительности труда возражений, к сожалению, нет: она и вправду была в СССР довольно низка. Цитирую из знаменитого дневника Анатолия Черняева, сотрудника международного отдела ЦК КПСС:

План не выполнен по энергетике, металлу, химии, легкой промышленности и т. д. На 1974 г. намечен предельно напряженный план, иначе горит пятилетка: за три ее года прирост 44 млрд. рублей из 103 млрд. запланированных на всю пятилетку. <…> 60–70 млн. тонн металла у нас во время переработки идет в отходы. По тоннажу металлообрабатывающих станков мы производим столько же, сколько США, Япония и ФРГ вместе взятые, а по числу сделанных из этого металла станков и по их производительности далеко отстаем от каждой из них. Финляндия вывозит древесины в 10 раз меньше, чем мы, а выручает валюты по этой статье экспорта в два раза больше. Это потому, что от нас она уходит в элементарно необработанном виде.