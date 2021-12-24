Ученые создают первую в мире вакцину от аллергии на собак



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Аллергия на собак— это распространенное заболевание, которое все чаще встречается у людей по всему миру. Вызывают ее семь различных молекул, которые содержатся в слюне и на коже у животных. Все они называются Canis familis и пронумерованы с 1 до 7. В литературе их обычно называют сокращенно Can f.

Самым распространенным аллергеном считается Can f 1, он ответственен за 50-75% всех случаев аллергии на собак. Он прячется в слюнных железах, тканях языка и коже животных.

По сути своей аллергия— это патологическая, неправильная реакция иммунной системы на белок, в нашем случае — на Can f 1. При первом контакте с аллергеном организм вырабатывает против него белки-иммуноглобулины группы Е (IgE). Когда человек снова контактирует с раздражителем, IgE запускают выработку гистамина и серотонина, которые и делают возможными симптомы аллергии: отеки, зуд, кашель, затруднения при глотании и другие. При этов в норме IgE играют важную роль в защите организма от паразитов и ядов.

Так, например, аллергия на пыльцу скорее всего связана с тем, что наш организм путает безобидные растительные продукты с паразитическими червями аскаридами. На поверхности всех белков есть особые выступающие части — эпитопы, у березовой пыльцы и выделений аскарид они оказались очень похожи. И иммунитет реагирует на противника.

Чтобы создать вакцину от аллергии на собак, ученые хотят научить иммунную систему правильно реагировать на эпитопы Can f 1. Для этого необходимо их определить, выделить и ввести пациенту, подобно тому, как работают обычные противовирусные вакцины.

«Мы хотим иметь возможность передавать небольшие дозы этих эпитопов иммунной системе, чтобы научить ее бороться с ними, аналогично принципу, лежащему в основе любой вакцины», — сказал Такаши Инуи, специалист по исследованиям аллергии , профессор Университета префектуры Осака и ведущий автор исследования. «Но мы не можем этого сделать, не определив сначала эпитоп IgE Can f 1».

Чтобы найти нужные эпитопы аллергена, отличающие его от всех остальных, ученые прибегли к рентгеновской кристаллографии — методу, который позволяет определить кристаллическую структуру белка. Для Can f 1 это было проделано впервые. В ближайшее время ученые собираются поставить ряд экспериментов, чтобы более точно выявить специфический эпитоп для создания вакцины.

Российские ученые, в свою очередь, совместно с австрийскими коллегами коллегами разрабатывают вакцину от аллергии на кошек. Специалисты используют не «живые» белки кошачьих аллергенов, а их искусственные копии, выращенные в лаборатории. Препарат рассчитан в первую очередь на детей, половина из которых страдает от аллергии на пушистых питомцев. При этом ученые надеются, что вакцина будет эффективно и против аллергии на собак, поскольку белки-антигены очень похожи.

«Некоторые аллергены имеют так называемую кросс-реактивность – похожую структуру. Соответственно, мы планируем, что наша вакцина сможет влиять не только на аллерген кошки, но и на аллерген собаки. Так как один из компонентов вакцины имеет перекрестную реактивность с мажорным (основным) аллергеном собаки. Поэтому мы ожидаем, что пациенты, которые будут получать эту вакцину, также получат защиту от аллергии на собаку. Потому что, к сожалению, разработка вакцины на собаку – достаточно сложная в силу особенностей этих белков, и пока этот вопрос решается», — считает один из авторов разработки, заместитель заведующего лабораторией иммунопатологии Института молекулярной медицины Сеченовского университета Рудольф Валента.