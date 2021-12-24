 

Собянин перевел услуги по обмену и приватизации жилья в электронный вид

24.12.2021, 12:24, Разное
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Объединенные услуги можно получить как в центрах “Мои документы”, так и в электронном виде. Появилась возможность подать через портал mos.ru заявление и необходимые документы, получить информацию о ходе предоставления услуги, узнать результат.

На все вопросы горожан ответят по телефону “горячей линии” или на видеоконсультации Департамента городского имущества. Для этого в каталоге услуг нужно выбрать сервис “Запись на прием в центры госуслуг и ведомства”, указать “Департамент городского имущества города Москвы”, выбрать онлайн-консультацию, дату и время.

В указанный день в электронной почте появится ссылка на видеосервис. При возникновении вопросов можно воспользоваться инструкцией на портале mos.ru.

Новые регламенты вступят в силу в течение 2022 года. Этими услугами, в том числе в электронном виде, ежегодно будут пользоваться около 40 тысяч человек.



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