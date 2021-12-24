 

Заменители сахара в напитках ухудшают умственные способности человека

24.12.2021, 10:42, Разное
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Британские исследователи в области медицины пришли к выводу, что заменители сахара, которые добавляют в газированные напитки, влияют на умственные способности человека.
За последние 100 лет различные подсластители прочно вошли в жизнь людей. Их добавляют в чай, кофе, выпечку, а также в газированные напитки. С одной стороны, их считают отличной альтернативой сахару те люди, которые следят за фигурой, а также люди, страдающие диабетом. Но также заменители сахара могут пагубно влиять на организм человека

В ходе исследований было доказано, что такие добавки увеличивают риск развития деменции. Люди, страдающие таким заболеванием, имеют проблемы с памятью, изменения в поведении, работа их головного мозга замедляется. Одним из проявлений деменции является болезнь Альцгеймера.

Для избегания таких заболеваний, врачи рекомендуют употреблять в пищу больше натуральных продуктов, регулярно есть овощи и фрукты. Также хорошей профилактикой деменции будут занятия спортом и прогулки на свежем воздухе.

Источник: riafan.ru



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