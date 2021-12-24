Три жуткие встречи

Птица превратилась в женщину

"Я была еще младенцем, когда это произошло, а моей сестре в то время было около пяти лет. Однажды в субботу мои двоюродные братья, сестры и дяди были на вечеринке по случаю Дня Рождения в доме моей бабушки в Хьюстоне, штат Техас.

Когда стемнело, все взрослые были внутри дома, но мои старшие кузены (возраст от 4 до 8 лет) и моя сестра были снаружи и играли.

Моя сестра не уверена, кто первым заметил странную птицу на дереве, но вскоре ее заметили и все кузены. Птица сидела на одной из нижних ветвей и просто смотрела на них.

А потом, прямо их испуганных глазах птица начала трансформироваться, пока не превратилась в женщину. Женщина, сидящая на ветке, пристально смотрела на детей, как птица до того.

Когда они начали кричать от страха и звать родителей, женщина снова превратилась в птицу. Родители выскочили из дома, чтобы проверить, чего дети раскричались, но птица не сдвинулась с места. Лишь когда моя бабушка, грозная солидная женщина, вышла на улицу, птица улетела.

К слову, их дом в целом был очень жутким и он все еще находится в собственности моей семьи. Сейчас он принадлежит одному из моих кузенов и он все еще страшный. Особенно ему не нравится маленькая желтая пристройка.

А в красивых розах, которые сажала моя бабушка, находили странные вещи – кости и внутренности животных, расплавленные свечи и другие ведьмовские вещи. В прошлом гости этого дома видели, как призрачная дама в белом переходила из комнаты в комнату.

Я недавно спросила сестру, помнит ли она тот случай с птицей и она ответила: "Да", она помнит, как женщина сидела на дереве, затем снова превратилась в птицу и улетела.

Моя сестра очень рассудительна, ненавидит говорить о паранормальных вещах или о чем-то даже отдаленно необычном, но она признает, что видела именно то, что видела".

Долговязый гуманоид

Мне было около 12 лет, когда это случилось со мной. В то время мы с братом спали в одной комнате на двухъярусной кровати. У него была верхняя кровать, а у меня – нижняя. Комната была довольно длинной, но очень узкой и L-образной. Мы жили в Альберте, Канада.

Я помню, как однажды проснулся поздно ночью. В то время я не мог понять, что я чувствую, но теперь я мог описать это как страх и крайнюю тревогу. Я встал с постели и проверил, спит ли мой брат.

Когда я повернулся к дверному проему, я заметил, что дверь открыта. Это было странно, потому что мы всегда спали с закрытой дверью, чтобы кошка не заходила в нашу комнату.

Когда я подошел к двери, чтобы закрыть ее, я увидел тень в дверном проеме, которая была освещена ночником в коридоре, который мой отец установил для нас. Я выглянул из-за угла, и тогда я увидел "Это".

В дверном проеме стояла массивная фигура. Если бы мне пришлось угадывать, вероятно, около двух метров ростом. Чрезвычайно долговязая, и единственная деталь, которую я мог различить, это его длинные тощие руки и красные глаза.

Я помню, как смотрел на него пару секунд, прежде чем он вошел в комнату, и ему пришлось сильно изогнуться в талии, чтобы пройти в дверной проем.

Последнее, что я помню, это то, что он быстро приближался к нашей двухъярусной кровати, а затем наступила темнота. В следующее мгновение я очнулся и было раннее утро, а я лежал на полу.

Я рассказал об этом отцу на следующий день, но он, конечно, списал это на ночной кошмар и на самом деле я подумал, что он, вероятно, был прав. Но мне трудно было смириться с тем фактом, что я до сих пор помню, как оно стояло в дверном проеме, и то чувство, которое я испытывал от начала до конца встречи.

Однако через два дня я убедился, что той ночью и в самом деле что-то случилось. Это произошло когда мой брат снимал рубашку и на его правом верхнем углу спины я увидел что-то вроде трех свежих отметин от укусов насекомых, образующих треугольник.

Эти "укусы" относительно быстро пропали, но в центре "треугольника" у него с тех пор возникла родинка, которая по сей день находится в этом же месте".

Шагающий скелет

"В 1982 году я был в гостях у моего двоюродного брата Эндрю, и мы играли на улице. В какой-то момент мы решили пойти к дому его дяди, который находился ниже по дороге.

Мой дед построил этот дом, находящийся в английской сельской местности, и на этом участке никогда не было других домов. Ближайший дом находился через дорогу, и вокруг него не было никаких кладбищ. Мы все знали об этом.

Дома у дяди никого не оказалось, но когда мы вошли на кухню (видимо дверь была не заперта), мы услышали громкий женский крик. Мы остановились как вкопанные и посмотрели на другой конец кухни, где находилась дверь в подвал и откуда, казалось, доносились эти жуткие вопли.

И там мы увидели нечто причудливое и очень странное. Двигающийся человеческий скелет Он поднялся по лестнице из подвала, повернул голову и посмотрел на меня. Затем он повернулся телом и быстро пошел в мою сторону с окровавленным ножом в правой руке.

Лишь тогда мой ступор пропал и мы оба выскочили из дома и выбежали во двор. Я сказал своему двоюродному брату: "Ты это видел?" и он сказал: "Да!", а потом он спросил меня, что я видел. Я сказал ему: "Сначала расскажи мне, что ты видел". И он сказал мне, что видел скелет, а в руке у него был окровавленный нож.

Позже я рассказал об этом своим родителям, и они сказали мне, что это мое богатое воображение. Я ответил им, что у меня должно быть чрезвычайно хорошее воображение, потому что Эндрю видел то же самое. Я был в том доме потом не раз, но никогда не видел ничего подобного".