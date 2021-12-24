Полтергейст под Рождество

Эта история несколько лет назад была прислана американскому исследователю аномальных существ Лону Стриклеру:

– Мистер Стриклер, я хотел рассказать вам о нескольких странных происшествиях, которые я испытал несколько лет назад во время рождественских праздников.

Я коллекционирую старинные рождественские украшения и делаю это уже более 30 лет. В тот год на следующий день после Дня Благодарения я получил телефонный звонок от местного аукциониста, который только что получил партию новых игрушек, в которую входило несколько редких украшений ручной работы.

На следующей неделе я посетил его аукцион и был счастлив купить там несколько из этих прекрасных изделий по очень разумным ценам. Одно из этих украшений представляло собой фарфоровую фигурку собаки породы сенбернар, изготовленную вручную в довоенной Польше.

Каждое Рождество я выбираю свои любимые украшения из своей коллекции, чтобы развесить их на елке. Я очень гордился недавно полученным украшением в виде сенбернара и хотел показать его своим друзьям и семье.

Однажды утром на прошлой неделе я заметил, что эта фигурка упала с ели и теперь лежала на ковре. При этом веревочка, прикрепляющая его к ветке дерева, не была порвана, так что я просто поднял и повесил фигурку обратно на елку.

В тот же вечер я сидел в гостиной и читал журнал, когда я услышал необычный “звонкий” звук, исходящий от ели. Это было похоже на звон фарфорового колокола.

Звук длился несколько секунд, затем внезапно прекратился. Примерно через час снова раздался звон, но на этот раз он был немного громче и длился почти минуту. Я осмотрел ель, но не мог сказать, откуда исходит звук. В итоге я просто предположил, что звонило где-то с улицы.

Той ночью я спал в постели и было около 23:45, когда мне показалось, что я слышу снизу шум от тяжелых шагов, идущих по коридору наверху в мою спальню. Я встал, оглядел дом и перепроверил охранную сигнализацию. Ничего подозрительного.

Я был на кухне, проверяя внешнюю дверь, когда снова услышал шаги, быстро поднимающиеся по лестнице на второй этаж. Я живу один, поэтому меня это очень обеспокоило. Я позвонил в службу 911 на всякий случай.

Полиция приехала, осмотрела мой дом, чтобы убедиться, что все в порядке. Я живу в небольшом сообществе, где все друг друга знают, так что все необычное и чужое тут стало бы общеизвестным на следующий день.

Полиция заверила меня, что не будет заводить дело о вторжении. Вскоре они ушли и сказали мне перезвонить, если я снова замечу что-нибудь необычное. Я подумал, что это странное заявление, но я оценил их беспокойство.

Я поднялся по лестнице и повернулся к своей спальне. Как только я подошел к двери спальни, я заметил это – фигурка сенбернара стоит у меня на прикроватной тумбочке.

Теперь я был по-настоящему напуган! Я никогда не сталкивался с паранормальными явлениями, хотя люблю читать об этом. И теперь это происходило со мной.

Я взял игрушку, спустился вниз и снова повесил ее на дерево. Я смотрел на нее минуту или две, а затем заметил, что отсутствуют еще две елочные игрушки. Я осмотрел ковер под елкой, но там ничего не было. Поискав их в течение нескольких минут, я решил вернуться в постель и утром снова начать поиски.

На следующее утро я проснулся и спустился вниз. Я вошел в гостиную и сразу заметил, что фигурки сенбернара снова не было на ели, но две фигурки, отсутствовавшие накануне вечером, вернулись на свои места на ветках. Я осмотрел весь дом, но нигде не нашел фигурку сенбернара.

С тех событий прошла почти неделя, а украшение в виде сенбернара все еще отсутствует. При этом с тех пор, как она исчезла, в доме больше не было никакой аномальной активности.

Я не могу ничего объяснить. Вы знакомы с этим видом паранормальной деятельности? Я не решаюсь строить предположения о том, что происходит, и действительно не хочу, чтобы кто-либо входил в мой дом для расследования.

Если украшение вернется, я вас уведомлю. Пожалуйста, не стесняйтесь публиковать мою историю, если хотите, но я был бы признателен за анонимность. Спасибо.

Так как это письмо пришло несколько лет назад и с тех пор этот автор ничего больше не писал Стриклеру, можно прийти к выводу, что фигурка сенбернара так и не нашлась.