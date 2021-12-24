 

55-летний манекенщик Versace пьет и натирается мочой – это секрет его молодости

24.12.2021, 7:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Бывший манекенщик раскрыл необычные секреты сохранения молодости и привлекательной внешности в 55 лет, пишет Daily Mail.

Американская модель Трой Кейси (Troy Casey), который неоднократно сотрудничал с люксовым брендом Versace, рассказал, что в 20-летнем возрасте вел нездоровый образ жизни, из-за чего в его организме задерживалась лишняя вода, которая вызывала отеки. По этой причине он не мог участвовать во многих съемках и решил заняться своим здоровьем и внешним видом.

Герой материала признался, что заинтересовался уринотерапией (псевдонаучный метод нетрадиционной медицины, предусматривающий применение мочи в качестве лечебного средства) в 2004 году. По его словам, впервые он попробовал собственную мочу, когда не захотел останавливаться, чтобы купить воду во время поездки на машине.

– Мне было лень остановиться для похода в магазин, поэтому я помочился в чашку и выпил свою мочу. Тогда я подумал, что на вкус она не такая уж и плохая. Я не пил ее скорее из-за психологического барьера, который был у меня в голове. На самом деле после выпитой мочи я даже стал чувствовать себя лучше, — высказался Кейси.

Американец считает, что уринотерапия помогла ему сохранить подтянутое тело и рельефный пресс в зрелом возрасте. Мужчина отмечает, что в моче содержится множество аминокислот, стволовых клеток и антител. Кейси выпивает стакан собственной мочи каждое утро, а также регулярно мажет жидкостью кожу.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.10 / Зюганов призвал взорвать храм Христа Спасителя за несоблюдение масочного режима

27.06 / В Свердловской области напали на съемочную группу Ксении Собчак

19.05 / Нападут на Крым: Американские СМИ заявили о разработки плана по войне с Россией

06.05 / Предположительно китайские государственные хакеры атаковали крупнейшего в России конструктора атомных подводных лодок

30.09 / Модные ботильоны и джинсы осени: какие трендовые модели отлично дополняют друг друга

22.03 / Политолог Шариков об оскорблениях Байдена в адрес Путина: В Вашингтоне не хотели эскалации отношений

17.07 / Мнение: О ситуации в Венесуэле

07.11 / Павел Воля высмеял актрису Асмус за выпрашивание денег

19.07 / Суд постановил разрезать пополам картины из коллекции Евгения Петросяна

22.11 / Мнение: Бордель Ахметова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика