На Венере может быть жизнь, считают ученые

Ученые утверждают, что инопланетные формы жизни, появившиеся в результате химических реакций, могут существовать в облаках Венеры.

Новое исследование предполагает, что вторая планета от Солнца, находящаяся в 47 миллионах километров от Земли, может быть более пригодной для жизни из – за присутствия аммиака.

Ученые уже давно озадачены обнаружением аммиака (соединения водорода и азота) в атмосфере Венеры. Этот газ был впервые обнаружен в 1970-х годах и, по мнению планетологов, невозможно создать с помощью какого-либо химического процесса, известного на планете.

Несмотря на свое соседство с нашей планетой, суровая окружающая среда на Венере делает жизнь человека невозможной. Поверхность Венеры – адское место, неспособное поддерживать человеческую жизнь. Падающие из облаков планеты капли серной кислоты способны прожечь дыру в коже.

Однако новое исследование, проведенное исследователями из Кардиффского университета и Кембриджского университета в Великобритании и Массачусетского технологического института США, предполагает, что присутствие аммиака вызовет химические реакции, которые могут поддержать жизнь в окружающей среде Венеры.

Ученые смоделировали ряд химических процессов, чтобы показать, что аммиак способен вызвать цепочку химических реакций, которые нейтрализуют окружающие капли серной кислоты. Если бы это произошло, это увеличило бы рН облаков примерно с -11 до 0.

Исследователи отметили, что на Земле существуют формы жизни, которые производят аммиак, чтобы нейтрализовать и сделать пригодной для жизни среду с высокой кислотностью.

– Мы знаем, что жизнь может расти в кислой среде на Земле, но ничто не может быть таким кислым, как облака Венеры, – сказал соавтор исследования Уильям Бейнс. – Но если что-то производит аммиак в облаках, то это нейтрализует некоторые капли, делая их потенциально более пригодными для жизни.

Ученые считают, что наиболее правдоподобным объяснением присутствия аммиака на Венере является то, что он имеет биологическое происхождение.