Скандалы: Профессор темных дел

За что ректору Казанского федерального университета (КФУ) Ильшату Гафурову грозит до 20 лет заключения

Задержание ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова — одна из многочисленных историй печально известной в 90-х ОПГ «29-й комплекс», действовавшей на территории Татарстана, Москвы и Украины. Следователи полагают, что бывший чиновник Гафуров был близко знаком с главарями ОПГ и участвовал с ними в совместном бизнесе. Слухи о возможной причастности ректора к убийствам 90-х ходили давно, однако Гафуров чувствовал себя уверенно и не скрывался.

Гафурова задержали 21 декабря оперативники МВД и ФСБ, которые приехали в Татарстан из Москвы. Они же провели обыски в его квартире и служебном кабинете. Ночью его доставили спецрейсом в столицу — в Технический переулок, где находится Главное следственное управление СКР. Днём Басманный суд уже решал вопрос об аресте Гафурова на два ближайших месяца. На суде выяснилось, что ректору предъявили обвинения по статье 105 УК «Умышленное убийство». По версии следствия, он мог быть подстрекателем, а убийство совершили участники ОПГ «29-й комплекс».

Источники Лайфа говорят, что примерно полгода назад новые показания на Гафурова могли дать главарь банды Адыган Саляхов по прозвищу Алик Большой и его бывшая правая рука Рузаль Асадуллин, в криминальных кругах известный как Рузалик. Бандиты могли пойти на сотрудничество со следствием, чтобы скостить срок.

Как закалялся учёный

Ильшат Гафуров — по образованию физик, выпускник Казанского госуниверситета. Долгое время преподавал в Елабужском педагогическом институте. Его отец — Рафкат Гафуров — бывший заместитель генерального директора компании «Татнефть».

В 1992 году он стал генеральным директором и председателем правления региональной межхозяйственной ассоциации «Зилант», расположенной в Набережных Челнах. Там будущий ректор заведовал базой отдыха, которая, по свидетельству местных жителей, по сути, стала штаб-квартирой ОПГ «29-й комплекс».

Возможно, не без поддержки криминальных друзей в 1995 году Гафурова избрали депутатом Государственного совета Республики Татарстан, после чего его карьера госслужащего пошла круто вверх.

Два года спустя, в 1997 году, он уже стал заместителем председателя Постоянной комиссии Госсовета Республики Татарстан по вопросам экономического развития и реформ. А годом позже стал мэром Елабуги.

В этот период чудесным образом под контроль бандитов из «29-го комплекса» попали местные гостиницы «Визит» и «Тойма», ГУП «Вода Прикамья» и ещё ряд объектов городского имущества.

История с убийством, в котором могут подозревать Гафурова, случилась в августе 1999 года. Тогда Татарстан готовился к очередным выборам в Госсовет республики и 38-летний глава городской администрации намеревался принять в них участие.

Его оппонентом стал депутат Елабужского объединённого совета народных депутатов, бизнесмен и по совместительству лидер айдароновской ОПГ из Елабуги Айдар Исрафилов.

Он много выступал против мэра Елабуги, в том числе по местному телевидению, и обвинял Гафурова в рейдерстве. А чуть позже, 29 августа 1999 года, в Москве у спорткомплекса ЦСКА, где тогда был вещевой рынок, Исрафилова подкараулил киллер. Выпустив в него несколько пуль и убедившись, что жертва мертва, он скрылся на белом ВАЗ-2106. Машину вскоре нашли неподалёку. Киллера тогда задержать не удалось.

Главной версией заказного убийства тогда стал бизнес Исрафилова — он контролировал в Елабуге местный рынок. Однако у него тогда возникли разногласия с администрацией города по платежам за аренду. За месяц до гибели бизнесмен даже выступил по местному телевидению и заявил, что власти Елабуги готовят на него покушение.

Позже следствие установило, что убийцей оказался 22-летний боевик ОПГ «29-й комплекс» Игорь Кулясов. Его задержали уже в сентябре 1999 года, однако заказчик убийства так и не был назван.

Ильшат Гафуров в 1999 году в Госсовет РТ так и не попал, «застряв» в Елабуге аж до 2010 года, после чего получил назначение ректором Казанского федерального университета.

Повязанные бизнесом

У Гафурова были связи с местными ОПГ. Согласно данным СПАРКа, бывший чиновник вместе с Адыганом Саляховым были учредителями фирмы «Феникс-А», в лихие 90-е занимавшейся оптовой торговлей, в том числе автомобилями КамАЗ.

Супруга ректора Венера Гафурова числилась бенефициаром ООО «Исток-Т», где в доле был Юрий Кузнецов — один из лидеров казанской ОПГ. Они заправляли компаниями ТОО РМА «Зилат» и «Зилант-торг», которыми кормились бандиты и сам глава района Гафуров.

История одного предательства

Задержание ректора могло стать следствием внутренних конфликтов между членами ОПГ. К концу 90-х лидер «29-го комплекса» Саляхов, славившийся неслыханной жестокостью, вместе с рядом сообщников перебрался в Москву расширять влияние. На ту пору столица уже кишела выходцами из различных татарских ОПГ, и всех их для простоты называли казанскими.

Смотрящим в Набережных Челнах остался тот самый Рузаль Асадуллин — Рузалик. Он каждый месяц собирал деньги с подконтрольных фирм и отправлял их в Москву. По суммам выходило примерно по миллиарду рублей в год. Деньги перевозились прямо в мешках. На них Алик Большой приобрёл жильё и легальный бизнес.

Оставшись без присмотра, Рузалик якобы стал подворовывать деньги, предназначавшиеся для Саляхова. Последний отстранил его от руководства группировкой. Асадуллин решил отомстить. Вместе с другими недовольными членами банды он устроил охоту на бывшего шефа и его сторонников. В результате несколько человек из ближайшего окружения Саляхова были расстреляны, а сам главарь скрылся в Брянске, где его нашли и арестовали правоохранители.

Сам Гафуров мог непосредственно участвовать в переделе сфер влияния внутри банды на стороне Рузалика. В книге бывшего сотрудника ФСБ Юрия Удовенко «Зазеркалье», посвящённой в том числе исследованию деятельности банды Саляхова, отрывок о покушении на главаря звучит так: «…за $70 тыс. заказал Ахметханову организовать убийство Саляхова, т.к. Гафуров опасается того, что Саляхов может дать против него показания. …Гафуров звонил в Москву Асадуллину и просил гарантий того, что Ахметханов исполнит свои обязательства по организации убийства Саляхова».

Евгений Кузнецов