Скандалы: Покусился на жизненно важное

Почему арестовали Сергея Натарова — главного по Сибири от ЛДПР

Сергея Натарова задержали ещё во вторник, сразу же водворив в камеру изолятора временного содержания (ИВС). В среду судья Железнодорожного района Красноярска так и не смог принять решение об аресте, потому что вице-спикер угодил в больницу с подозрением на инфаркт. 23 декабря всё же арестовали. Суд удовлетворил ходатайство следователя о мере пресечения. Следователи опасались, что на воле Натаров может оказать давление на свидетелей.

Воровство на поставках угля

Политик подозревается в совершении восьми эпизодов преступлений по ч. 4 ст. 160 УК РФ — Присвоение и растрата в особо крупном размере. Задержание Натарова прежде всего связывают с давним делом о мошенничестве при закупках в рамках северного завоза (комплекса госмероприятий по обеспечению территорий Крайнего Севера жизненно важными товарами) для Игарки — одного из самых северных городов Красноярского края, расположенного за полярным кругом.

Факт поставки некачественного угля для нужд ООО «Энергопром», учреждённого мэрией Игарки, выявила красноярская транспортная прокуратура. По этому делу в 2019 году арестовали сына Натарова — Антона, который на тот момент ходил в советниках губернатора Красноярского края Александра Усса. На своём посту Натаров-младший успел проработать всего шесть месяцев после избрания Усса.

Антон Натаров проходит и по другому делу, по которому арестовали ещё троих: бухгалтера краевого отделения ЛДПР Дениса Бундюка (фигурирует и в деле о поставке угля в Игарку), главного редактора портала «Дела.ру» Дмитрия Болотова, генерального директора ООО «Лаборатория новостей» Сергея Мурзина и коммерческого директора принадлежащего этой компании портала Newslab — Светлану Бурлаченко. По версии следствия, подозреваемые переводили редакциям деньги по фиктивным договорам за размещение материалов о деятельности подконтрольных им подставных фирм, а затем якобы их похищали. По этим делам сумма ущерба, по подсчёту следствия, может достигать 100 миллионов рублей.

Представители Натарова-старшего всегда называли дело заказным и якобы направленным на дискредитацию местного отделения ЛДПР. Интересно, что в законодательном собрании заявляли об отсутствии претензий к его сыну. Якобы его задержание не связано с его профессиональной деятельностью. Сам Натаров-младший находится сейчас под домашним арестом.

Несмотря на подозрения о причастности Натарова-старшего к аферам, ему удавалось избежать правосудия благодаря иммунитету — с 2016 года он был депутатом Госдумы VII созыва. На осенних выборах в Думу ЛДПР набрала меньше голосов, и Натаров просто не прошёл по партийному списку. В итоге стал депутатом краевого законодательного собрания, которым иммунитет уже не предоставляется. В октябре его назначили заместителем председателя Заксобрания Красноярского края.

Чем ещё известен Сергей Натаров

26 декабря вице-спикеру исполнится 53 года, и он встретит день рождения в тюрьме. В политике Натаров ещё со времён генерала Александра Лебедя, в чью команду он когда-то входил. И уже тогда отметился в уголовных скандалах. В 2003 году вскоре после смерти генерала силовики срезали двери в рабочем кабинете Сергея Натарова и в офисе местной ячейки «Партии возрождения России» для проведения обысков.

Чуть позже в тюрьму угодили родственники политика — их подозревали в хищении бюджетных средств через принадлежавшие им две столичные компании с одинаковым названием «Уралевромаркет». Следствие установило, что они получали госконтракты благодаря посредничеству советника по проведению тендеров Главного финансового управления Красноярского края Михаила Кипмана. В то время Натаров уже был крупным игроком краевой политики. Однако, несмотря на все претензии, ему удалось тогда избежать тюрьмы.

Натаров является типичным представителем ЛДПР, поэтому славится нестандартными пиар-акциями. К примеру, в его помощниках ходит популярный сибирский рэпер Андрей Ищенко, известный под псевдонимом Торонто. В своём творчестве Ищенко касается криминальной, хулиганской и «пацанской» тематики. Рэпер даже участвовал в недавних выборах депутатов горсовета Красноярска по Ленинскому округу, но не прошёл. Натаров тогда обещал пожаловаться в ЦИК, прокуратуру и Следственный комитет.

Также Натаров был координатором ЛДПР по Хакасии и Туве, активно продвигая идею присоединения республик к Красноярскому краю, чем вызвал многочисленные протесты местных жителей. После ареста Сергея Фургала лидер краевого ЛДПР активно включался в кампанию по его спасению.

За 2020 год Натаров-старший задекларировал доход в 5,6 млн рублей. У его супруги годовой доход и того меньше — 465 тысяч рублей. В собственности у него с женой две квартиры и три машины — Toyota Camry, Ford Mondeo и Range Rover. Живёт он в Красноярске на проспекте Мира в элитном ЖК, неподалёку от краевого правительства.

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Несмотря на скромные доходы, на руке Натарова замечали часы марки Cartier — Ballon Bleu», — стоимость которых составляет от 400 тыс. рублей до шести миллионов в зависимости от исполнения. Не исключено, что у Натарова остались крупные активы, оформленные на близких людей. Под внимание следователей может попасть и его жена Инна. В 2017 году она декларировала доход в 17 млн рублей. Женщина имела общий бизнес с одним из осуждённых родственников Натарова.

Со времени когда арестовали Натарова-младшего, чьё дело не связывали с постом советника губернатора, в региональном парламенте всё так же категоричны. Начальник Управления по информации и общественным связям Заксобрания Красноярска Галина Кулиева уже выразила уверенность, что задержание вице-спикера не связано с его нынешней депутатской деятельностью.

Станислав Сенькин