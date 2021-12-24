 

Путин заявил о необходимости индексировать пенсии по фактической инфляции

24.12.2021, 6:18, Разное
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Президент России призвал правительство индексировать эти социальные выплаты по уровню фактической инфляции. Он заявил, что чиновники должны будут сделать все для этого. В частности, Владимир Путин отметил, что денежное довольствие и пенсии сотрудников правоохранительных органов и
силовых структур в следующем году будут проиндексированы.

Также ранее глава государства сказал в беседе с журналистами, что размер пенсий и социальных выплат в стране будет повышен. Таким образом Владимир Путин ответил на вопрос представителя СМИ о социальных расходах и
обязательствах государства в условиях пандемии коронавируса.

Как писали “Дни.ру”, российский лидер обнадежил, что новый бюджет страны является социально-ориентированным. Он объяснил, что пенсии и пособия вырастут, в том числе, – за счет повышения
минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума.

Кроме того, Владимир Путин рассказал, что спад отечественной экономики из-за пандемии COVID-19 составил 3%. Вместе с тем он отметил, что в борьбе с ковидом наша страна оказалась более подготовленной, чем другие страны. По словам президента, восстановление экономики происходит быстрыми темпами.



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