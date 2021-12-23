 

Мнение: Последствия пожара на корвете “Проворный”

23.12.2021, 23:26, Разное
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Неназванный источник МО РФ сообщил ТАСС о последствиях истории с корветом "Проворный".

1. Экипаж собранный для корвета расформирован и будет переведен на другие корабли. (
2. "Северная Верфь"потеряет несколько заказов, которые будут переданы на другие верфи и заводы.
3. Рассматривается вариант со строительством двух новых корветов в Калининграде на заводе "Янтарь" и еще 1-го корвета на Амурском заводе (где сейчас строят еще 2 корвета)

Ранее, представители "Северной Верфи" уже заявили, что для сгоревшего корабля закажут новую надстройку и будут достраивать его по второму кругу.

Источник: Colonel Cassad



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