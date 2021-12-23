Салтыкова раскрыла секрет своей молодости без пластики
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Певица Ирина Салтыкова раскрыла свои секреты красоты. Своим поклонникам она рассказала, как хорошо выглядеть в 55 лет, не прибегая к помощи пластических хирургов.
Салтыкова признается, что при использовании современных способов омоложения она могла бы выглядеть еще прекрасней. Несмотря на это, певица старается сохранить свою естественную красоту.
Начать путь к омоложению стоит с хорошего настроения. Про злость, портящую состояния кожи, придется навсегда забыть. Также Салтыкова советует быть уверенным в себе. Спиртное и курение придется отложить.
По мнению певицы, нужны генетика и чувство меры: «Я от природы не люблю жареное, хотя эклеры люблю и буду есть каждый день. Я себе ни в чем не отказываю, н всему нужна мера», – прокомментировала Салтыкова.
Исполнительница прибегает к уходовым процедурам. Больше всего ей нравится делать мезо, маски и гиалуронку. Салтыкова признается, что не прибегала к пластическим операциям, но не исключает, что когда-нибудь воспользуется помощью хирурга.
Источник: lenta.ru
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