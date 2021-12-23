Салтыкова раскрыла секрет своей молодости без пластики

Певица Ирина Салтыкова раскрыла свои секреты красоты. Своим поклонникам она рассказала, как хорошо выглядеть в 55 лет, не прибегая к помощи пластических хирургов.

Салтыкова признается, что при использовании современных способов омоложения она могла бы выглядеть еще прекрасней. Несмотря на это, певица старается сохранить свою естественную красоту.

Начать путь к омоложению стоит с хорошего настроения. Про злость, портящую состояния кожи, придется навсегда забыть. Также Салтыкова советует быть уверенным в себе. Спиртное и курение придется отложить.

По мнению певицы, нужны генетика и чувство меры: «Я от природы не люблю жареное, хотя эклеры люблю и буду есть каждый день. Я себе ни в чем не отказываю, н всему нужна мера», – прокомментировала Салтыкова.

Исполнительница прибегает к уходовым процедурам. Больше всего ей нравится делать мезо, маски и гиалуронку. Салтыкова признается, что не прибегала к пластическим операциям, но не исключает, что когда-нибудь воспользуется помощью хирурга.

Источник: lenta.ru