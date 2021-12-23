У Леры Кудрявцевой после коронавируса появились проблемы с памятью

Лера Кудрявцева посетила рождественский концерт Григория Лепса, в ходе которого пояснила журналистам о проблемах со здоровьем. По словам ведущей, после перенесенной коронавирусной инфекции у нее появились проблемы с памятью.

Чтобы избавиться от проблем, Лере Кудрявцевой пришлось выполнять специальные упражнения. Ведущая проектов “Секрет на миллион” и “Звезды сошлись” призналась, что спустя пару месяцев после перенесенного недуга ее нервная система “накрылась”, память практически пропала, поэтому приходится ее тренировать, чтобы восстановить былые способности. Важно следить за активностью нейронов.

Что касается упражнений, то Кудрявцев в свободное время разгадывает кроссворды. Также знаменитости должны помочь выученные наизусть тексты.

Источник: www.mk.ru