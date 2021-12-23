COVID-19: терапевт перечислила самые распространённые последствия болезни

Терапевт Валентина Фёдорова рассказала, что коронавирус ослабляет иммунитет и влияет на ряд хронических заболеваний человека, поэтому болезнь у всех протекает по-разному.

Известно, что пациенты, переболевшие COVID-19, жалуются на схожие симптомы после выздоровления. Чаще всего это выпадение волос, учащённое сердцебиение и проблемы с печенью.

Явление выпадения волос может быть связано с анемией, тогда пациенту назначается курс железа и цинка. В любом случае необходимо сдать анализы и выяснить причину данной проблемы.

Также частой жалобой является учащённое сердцебиение, которое у ряда пациентов особенно ощутимо по ночам. В данном случае стоит сдать анализ на уровень калия и сделать ЭКГ.

Проблемы с печенью могут быть вызваны приёмом препаратов при интенсивном лечении от коронавируса. Тогда медики назначают УЗИ брюшной полости и выписывают соответствующий курс лечения.

Источник: politexpert.net