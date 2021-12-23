 

В России выявили свыше 25 тысяч новых заражений коронавирусом COVID-19

23.12.2021, 14:32, Разное
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За минувшие сутки в России зафиксировали более 25 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют свежие данные отечественного оперативного штаба по борьбе с пандемией, пишет RT.

По данным специалистов, к четвергу ковидом заразились 25 667 человек, выздоровели 41 645 человек и 1002 человека скончались. Таким образом, общее число заболеваний за все время пандемии достигло
10 318 650, выздоровлений –
9 139 166, а летальных исходов –
301 271, передает “Общественная служба новостей”.

Коронавирус в России сегодня чаще всего по-прежнему выявляется в Москве. В столице за сутки выявили еще
3062 зараженных и 3292 выздоровевших человека, еще 77 человек скончались. В числе антилидеров также оказался Санкт-Петербург, где зафиксировали 2198заболевших, справились с недугом 2633 человека, а умерли 55 пациентов. Третью строчку заняла Московская область с 959 зараженными, 2062 выздоровевшими и 53 умершими людьми, сообщает телеканал “360”.

На фоне новостей о распространении нового омикрон-штамма коронавируса в России сегодня стало известно, что в стране зарегистрировали новый препарат для лечения COVID-19. Лекарство, которое получило название “Мир-19”, разработал Государственный научный центр “Институт иммунологии” Федерального медико-биологического агентства России. “Мир” эффективен против “омикрона”, препятствует размножению вируса в организме человека и предотвращает тяжелое течение ковида, пишут “Вести Подмосковья”.

[Материал дополняется]



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