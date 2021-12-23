 

Техосмотр отменят только для вакцинированных автовладельцев

23.12.2021, 12:31, Разное
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Воспользоваться преимуществами принятого Госдумой закона об отмене обязательного техосмотра для личного автотранспорта смогут только владельцы, прошедшие курс вакцинации от коронавирусной инфекции и имеющие QR-код, пояснил автоюрист Александр Шварцман.

– Законом действительно отменяется обязательное прохождение технического осмотра для легковых автомобилей и мототранспортных средств, принадлежащих на праве собственности физическим лицам и используемых ими исключительно в личных целях. При этом мелким шрифтом на последней странице документа под звёздочкой указано, что до окончания пандемии воспользоваться преимуществами смогут только обладатели QR-кодов о прохождении вакцинации. Позже норма закона распространится на всех автовладельцев, – уточнил эксперт.

Юрист рекомендовал всем водителям иметь при себе сертификат о вакцинации в электронном или бумажном виде. В ином случае инспектор имеет право проверить талон о прохождении техосмотра и оштрафовать автолюбителя за его отсутствие.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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