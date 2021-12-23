 

Путин назвал уровень спада российской экономики из-за ковида

23.12.2021, 12:18, Разное
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Президент России Владимир Путин заявил, что спад российской экономики из-за пандемии коронавируса COVID-19 составил 3%. Так он ответил на соответствующий вопрос российского журналиста Вячеслава Терехова.

Говоря о том, как коронавирус повлиял на экономику, Путин отметил, что в борьбе с ковидом Россия оказалась более подготовленной и мобилизованной, чем даже “двадцатка” самых развитых стран. Глава государства добавил, что восстановление экономики происходит быстрыми темпами: в ноябре выросли инвестиции в основной капитал, а объемы ввода нового жилья стали рекордными, передает телеканал “360”.



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