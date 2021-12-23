Путин назвал уровень спада российской экономики из-за ковида

Президент России Владимир Путин заявил, что спад российской экономики из-за пандемии коронавируса COVID-19 составил 3%. Так он ответил на соответствующий вопрос российского журналиста Вячеслава Терехова.

Говоря о том, как коронавирус повлиял на экономику, Путин отметил, что в борьбе с ковидом Россия оказалась более подготовленной и мобилизованной, чем даже “двадцатка” самых развитых стран. Глава государства добавил, что восстановление экономики происходит быстрыми темпами: в ноябре выросли инвестиции в основной капитал, а объемы ввода нового жилья стали рекордными, передает телеканал “360”.