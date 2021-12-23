 

Диетолог Мелиса Караташ: зеленый чай поможет в борьбе со старением и снизит вес

23.12.2021, 12:16, Разное
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Известный диетолог Мелиса Караташ в своем интервью пояснила о целебных свойствах зеленого чая, который предотвращает старение и помогает в борьбе с лишним весом.
Исследования ученых в области диетологии показали, что напиток богат на антиоксиданты, оказывает антибактериальное, противовирусное действие. Также его можно применять при таких болезнях как диабет, атеросклероз, а также при лечении онкологии.

Зеленый чай будет очень полезен людям, которые следят за своей фигурой и внешностью. Регулярно употребляя этот напиток, улучшается эластичность кожи, что предотвращает преждевременное старение, а также снижается уровень сахара и холестерина в крови, что способствует снижению веса.

Для получения ожидаемого результата, диетолог советует употреблять около 1 литра зеленого чая в день. Также она акцентирует внимание на том, что людям в возрасте нужно посоветоваться с врачом о количестве выпиваемого напитка.



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