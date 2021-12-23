“Я хочу любить себя в любом возрасте”: певица Саша Савельева о таланте, семье и самой себе

25 декабря – день рождения певицы Александры Савельевой. В этом году артистке исполняется 38 лет. Знаменитая “фабрикантка” более 10 лет счастлива в браке с известным актером Кириллом Сафоновым. Пара растит вместе сына, которому дала необычное имя – Леон. Какими правилами руководствуется в своей жизни красавица-артистка?

Высказывания

В своих интервью Саша Савельева не раз высказывала мудрые мысли. Например, девушка считает, что нет неталантливых людей. Есть те, кто не развивает свои способности. Она говорит:

Уверена, каждому от природы даются таланты, надо только постараться их не расплескать.

В другой раз, поднимая вопрос отношений между мужем и женой, певица заметила:

Рядом с таким мужем стать плохой женой — нет шансов.

Как видно, секрет идеальной жены прост – нужно выбрать правильного мужчину, который будет поддерживать свою супругу и ради которого захочется быть идеальной.

Не менее важный принцип заключен и в других словах певицы. Она заявляет:

Самый надежный фундамент — это семья, как ни крути. На ней все строится. Это и поддержка, и опора, и вдохновение.

Да, семья – это самое главное в жизни. Здесь всегда можно найти и поддержку в трудные минуты, и вдохновение для новых свершений. Главное – ценить родных и близких людей.

Примечательно высказывание Саши и о том, как она воспринимает свой возраст:

Я хочу любить себя в любом возрасте, быть органичной ему, но в то же время всегда оставаться молодой в душе.

Действительно, важно спокойно (органично) относиться к процессу старения и при этом, конечно же, любить себя и сохранять ощущение молодости в сердце.

Не все так гладко

Конечно, не все так просто в браке Саши и Кирилла. Однажды Савельева даже призналась, что ей смешно слышать, когда говорят, что они с супругом – идеальная пара. В семье периодически возникают проблемы, зачастую связанные с недомолвками и недоразумениями между супругами. Поэтому Кирилл и Саша договорились обсуждать все открыто и заранее.

Воспитание ребенка

Савельева признается, что перед тем как стать мамой, прочитала много литературы по воспитанию малыша. Однако на практике решила следовать своей интуиции. Александра считает, что родитель должен быть авторитетом для своего ребенка, и в то же время ему необходимо избегать читать нотации.

Саша еще будучи беременной наладила контакт со своим сыном – она постоянно с ним разговаривала. По признанию певицы, они и сейчас находятся с малышом в диалоге, что положительно сказывается на его воспитании.