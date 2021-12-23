Территории у станций Кунцевская и Славянский бульвар МЦД-1 благоустроят

У станции Кунцевская появится пешеходный переход с конкорсом через пути МЦД-1 и дублер Кутузовского проспекта. Улично-дорожная сеть будет реконструирована, организованы пешеходные тротуары.

Работы затронут улицы Ивана Франко, Герасима Курина, Алексея Свиридова, Тарутинская, а также Рублевское шоссе.

Рядом со станциями появятся современные остановочные пункты, стоянки такси, парковки для автомобилей и велосипедов. От станций до остановок построят навес.

Также предусмотрено переустройство коммуникаций и развитие инфраструктуры, в том числе строительство трансформаторной подстанции.

Первый Московский центральный диаметр открылся в конце 2019 года. Он соединил подмосковные города Лобня и Одинцово.

Напомним, что в ходе ежегодного отчета о работе правительства столицы перед депутатами Мосгордумы Сергей Собянин назвал сроки запуска МЦД-3 (от Зеленограда до Раменского) и МЦД-4 (От Железнодорожного до Апрелевки). Новые диаметры откроются в 2023-2024 годах.