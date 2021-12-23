 

Девушка купила обычного кота на рынке, но через год он превратился в «настоящего волка» с которым невозможно справиться

23.12.2021, 10:48, Разное
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Женщина купила своего питомца на обычном рынке. Спустя некоторое время она заметила, что её пушистый друг слишком быстро увеличивается в размерах, а спустя год кот стал размером с полноценного волка.

Как признается Мария, Барсик в детстве был обычным котом. Он хорошо ел и любил играться.

Но его отличительной чертой являлся сон. В отличие от простых кошек Барсик мог спать до 15 часов в день.

Через год домашний питомец Марии уже весил 15 кг и был в длину, чуть более 1,5 метра.

«Он просто обожает есть и питается действительно много. Но я не переживаю по этому поводу. Меня больше смущает, что Барсик стал издавать специфические звуки ночью, которые напоминают рык волка»

Ветеринары в местной клинике выдвинули предположение, что питомец девушки – это смесь Мейн-куна и дикой кошки. Более подробную информацию про дальнейшее развитие Барсика пока они дать не могут.



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