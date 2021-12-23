 

Старшая делает бизнес на мамины деньги, а младшая пашет по 12 часов: как живут дочери Татьяны Навки

23.12.2021, 10:46, Разное
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В свои 46 лет Татьяна Навка успела стать матерью двоих дочек. Олимпийская чемпионка родила девочек от разных мужчин и с разницей в 14 лет. 21-летняя Александра старается вести самостоятельный образ жизни и радует прославленную маму своими успехами, а семилетняя Надежда, несмотря на возраст, соблюдает не детский распорядок дня.

Первую наследницу фигуристка родила в браке с Александром Жулиным – своим тренером и чемпионом мира в танцах на льду. После появления на свет маленькой Саши спортсменка и не подумала бросать карьеру. Более того, Навка вышла на лед уже через две недели после родов. Родители-фигуристы грезили о такой же карьере для дочки, однако девочка увлеклась теннисом. А в 2010 году, спустя два года после фактического разрыва, спортивные супруги объявили о разводе.

Десятилетняя Саша осталась жить с мамой, но не переставала общаться с отцом. Со спортом наследнице фигуристов пришлось завязать из-за травмы, но сейчас ей, судя по всему, и не до него. В свои 21 год Александа успевает не только учиться в МГИМО, но и заниматься собственным делом. Не так давно молодая бизнесвумен открыла свое кафе – со стартовым капиталом щедро подсобила прославленная родительница.

Успехи старшей дочери – не единственный повод для гордости у Татьяны. Помимо взрослой Александры, у олимпийской чемпионки подрастает семилетняя дочка от второго брака с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым. Надя пошла в первый класс всего несколько месяцев назад, а в ее внушительном расписании уже практически не осталась места детским шалостям.

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Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)

В свои семь лет девочка очень активно трудится. Помимо школы, Надежда занимается музыкой, тренируется шесть дней в неделю, изучает три языка и даже участвует в ледовых шоу вместе со знаменитой мамой. Судя по рассказам Татьяны Навки в интервью “7Дней”, ее маленькая дочка работает больше некоторых взрослых дяденек и тетенек. По словам звездной мамы, у Нади 12-часовой рабочий день, который начинается уже в семь утра.

Олимпийская чемпионка рассказала, что ее наследница уже привыкла к такому расписанию. Больше всего девочка любит выступать вместе с мамой и выходить на сцену. По словам фигуристки, Надя растет настоящей актрисой, которая наполняется энергией от публики.



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