“Я чуть не упал с лестницы”: принц Уильям рассказал, какой сюрприз устроила ему однажды принцесса Диана, когда он пришел из школы

Хорошо известно, что королевская семья каждый год вручает друг другу шуточные подарки на Рождество. У них принято, что хороший подарок – это подарок с юмором.

Принц Уильям как-то рассказал, какой сюрприз подготовила ему мама, принцесса Уэльская Диана. Будущий король Англии вспоминает, как он был удивлен и смущен одновременно.

Мамин подарок

Раньше в королевской семье главной шутницей была Диана. Именно она покупала смешные и забавные подарки своим сыновьям. Ей нравилось, когда ее мальчики радуются, разворачивая обертки. Поэтому она всегда старалась выбрать то, что доставит любимым деткам радость.

И действительно, членам королевской семьи доставались необычные и интересные подарки.

В чувстве юмора Дианы и ее любви к розыгрышам нет ничего странного. Ей хотелось доставить радость окружающим. Принц Уильям рассказал, как его мать разыграла его однажды, когда он вернулся из школы.

В интервью Уильям сказал: “Она все организовала еще до того, как я вернулся из школы. А когда я пришел, то увидел, что меня ждали Синди Кроуфорд, Кристи Терлингтон и Наоми Кэмпбелл.

Тогда мне было лет 12-13, и на стене в моей комнате висели плакаты с их изображениями. Я покраснел, растерялся, не знал, что делать и что говорить. Я был потрясен и чуть не упал с лестницы. Это забавное воспоминание навсегда останется со мной, напоминая мне о маме, о ее любви, о том, что она умела пошутить”.