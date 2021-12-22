Очки в тонкой оправе и черное с головы до пят: что еще заставляет женщину выглядеть старше

Многие представительницы прекрасного пола мечтают выглядеть моложе. Однако некоторые выбирают стиль в одежде, который только увеличивает возраст, и визуально женщина в таких вещах выглядит старше. Вот чего стоит избегать, чтобы всегда быть молодой и красивой.

Черное с головы до пят

Черный цвет сейчас в тренде, однако с ним нужно обращаться крайне осторожно. Например, не стоит одеваться во все черное женщине среднего или старшего возраста. Он невыгодно контрастирует с оттенком кожи и подчеркивает морщины. Образ становится скучным и даже в некотором смысле печальным. Если вы выбираете черную одежду, постарайтесь ее удачно комбинировать и подбирать более яркий макияж.

Чрезмерно свободная одежда

Стиль оверсайз также в моде, но это не значит, что нужно одеваться в мешковатую одежду. Некоторые дамы ошибочно полагают, что под такими вещами можно удачно скрыть несколько лишних килограммов. На самом деле это не так, поскольку бесформенная одежда делает фигуру грузной, лишенной утонченности. И лишние килограммы не «прячутся», а становятся еще более явными. Потому постарайтесь либо комбинировать свободные вещи с обтягивающими (например, широкая блуза и узкие брюки) либо выбирать одежду по своему размеру и не экспериментировать в этом направлении.

Слишком длинные юбки

Не стоит также надевать длинные юбки в пол, тем более если они расклешенные. Такая модель делает ноги грузными и бесформенными (поскольку их совсем не видно). Выберите длину до середины колена или чуть ниже, чтобы были видны не только щиколотки, но и икры ног. А если позволяет фигура, можно надеть юбку немного выше колена, это сразу сделает вас молодой и привлекательной.

Очки в тонкой оправе

Не стоит покупать очки в тонкой оправе, считая эту модель легкой и утонченной. Особенно непривлекательно смотрится такая оправа на широких линзах, поскольку это выглядит нелепо. Выберите себе более широкую оправу, которая спрячет ширину линз. И не торопитесь делать выбор, примерив первые попавшиеся очки. Обратите внимание на свою форму лица и выберите ту оправу, которая будет подчеркивать его достоинства и скроет недостатки.

Вещи не по возрасту

Все должно быть в меру и своевременно. Этот закон распространяется и на стиль в одежде. Женщинам среднего и старшего возраста не стоит надевать вещи, которые носят молодые девушки. Это смотрится как минимум нелепо. Не стоит также думать, что молодежная мода поможет скрыть возраст. На самом деле она, наоборот, прибавит несколько лет, а то и десятилетий. Поэтому всегда выбирайте одежду по возрасту и только ту, которая вам идет.

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Неудобная обувь

По обуви также можно легко определить возраст. Представительницы прекрасного пола старшего возраста с лишним весом, выбравшие туфли на высоком каблуке и с узким носком, смотрятся очень печально. И все потому, что ходить им в такой обуви крайне неудобно. Они переваливаются с ноги на ногу, хромают и быстро устают. Походка становится тяжелой, визуально женщина кажется намного полнее. Постарайтесь подобрать обувь к своему стилю и предметам одежды, чтобы все сочеталось гармонично. И не стремитесь слепо следовать моде или придерживаться стереотипов. Выберите модель, в которой вам будет удобно. Это будет смотреться намного привлекательней.

Тонкий шарф

Раньше такой аксессуар был в тренде, сегодня он смотрится старомодно. Не стоит женщине средних и старших лет лишний раз подчеркивать свой возраст. Если любовь к шарфам никак не проходит, можно использовать этот аксессуар в качестве резинки для волос, браслета или кисточки на сумке. Не стоит повязывать его на голову, подчеркивая неуместную винтажность стиля. Это допустимо делать только молодым девушкам в качестве эксперимента и при условии, что шарф идеально дополняет образ.

Изобилие аксессуаров

Представительницам прекрасного пола среднего и старшего возраста рекомендуется относиться к аксессуарам крайне осторожно. Нужно выбирать меньшее количество, но высокое качество. Не стоит надевать все то, что хранится в шкатулке. Огромное количество украшений не позволит скрыть возраст, а добавит образу объемности и грузности. Кроме того, некоторые из них могут подчеркнуть морщины (например, массивные сережки, которые растягивают мочку уха). Оптимальным для дополнения наряда будет один или два аксессуара.