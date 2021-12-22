Мнение: О страданиях мёрзнущих украинцев

Такое тоже, в общем-то, случается: «за что боролись, на то и напоролись». Долгие годы Европа и #Украина были в едином строю, на едином фронте борьбы с российским газом. И даже перемогли: доля РФ на газовом рынке Старого Света сократилась ощутимо – с почти половины до примерно трети.

И теперь «Генерал Мороз» сурово спрашивает победителей:

– Ну что, бісові діти, довольны?

Кажется, что не очень.

«Нафтогаз Украины» подал жалобу в Еврокомиссию, в которой попросил… обязать «Газпром» выставить на продажу через электронную платформу значительные объёмы газа для поставки на украинско-российской границе. Об этом в среду, 22 декабря, сообщила пресс-служба украинской компании.

«Имея достаточные объёмы газа и возможность использования свободных транзитных мощностей украинской ГТС, «Газпром» отказался от поставок больших объёмов в ЕС… Целью таких действий является, в частности, создание искусственного дефицита газа и давление на Европейский союз для скорейшего запуска газопровода «Северный поток – 2» без соблюдения требований европейского законодательства», — приводятся в релизе сообщении слова главы правления «Нафтогаза» Юрия Витренко. По его мнению, действия «Газпрома» являются антиконкурентными и повлекли за собой значительные негативные последствия для всех европейских потребителей.

«”Нафтогаз” как один из крупнейших покупателей газа в Европе также несёт убытки из-за этих злоупотреблений. Следовательно, мы просим Европейскую комиссию должным образом отреагировать на нарушения», — заявил Юрий Витренко.

Тут, конечно, всё прекрасно. Ведь как два года назад радовались хлопцы из «Нафтогаза», обязав «Газпром» прокачивать через украинскую ветку строго определённый объём газа по заранее оговоренному тарифу, а остальное – качать уже по рыночным, – то есть, произвольно устанавливаемым тем же «Нафтогазом» – ценам. И вот… Упс!

Оказывается, «Газпром» не хочет обогащать транзитёра-монополиста. А должен был хотеть?

Более того, ситуация на европейском газовом рынке выходит боком и для самой Украины, хитроумно отказавшейся от покупок москальского газа (и закупающей его же по схеме псевдореверса на западной границе). Теперь за российский газ приходится платить по европейским ценам. Которые, однако, кусаются. Украинцы страдают… Причём не только от холода, сколько от понимания того, какие прибыли «Газпром» уводит у них из-под носа: ведь за прокачку сверхконтрактных объёмов с него можно драть – и такое даже предполагалось – тройную цену.

Облом-с…

И как итог – жалоба в ЕК и копию ЖЭКу

Но вот интересно: а что, так можно? Можно обязать продавца продавать товар? А как же идеи свободного рынка?

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