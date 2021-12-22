Вера Брежнева элегантно презентовала праздничный ролик для Vogue: “Шик, блеск”

Популярная певица Вера Брежнева разместила на личной странице в Instagram видеопубликацию, ставшую презентационным роликом одного из отечественных интернет-ресурсов. Визуальные образы знаменитости в мини-клипе вызвали массу восхищенных отзывов от подписчиков.

Упомянутое полуминутное видео Веры Брежневой было приурочено к предстоящим рождественским праздникам и стало своеобразной рекламой сайта VogueRussia. Данный ресурс специализируется на продвижении продукции разного направления, в том числе – модной одежды, аксессуаров и средств для поддержания красоты. Неудивительно, что в ролике, полная версия которого, к слову, была размещена на YouTube, красавица предстала в большом количестве ярких визуальных образов, облачаясь поочередно в несколько изысканных нарядов. Самым пикантным из них стал длинный комбинезон в нюдовом оттенке, характерным элементом которого являлась стразовая окантовка традиционно привлекающих мужчин мест. “Шик. Блеск. Vogue. Идеальное новогоднее видео от VogueRussia. Я в восторге! Смотреть всем!” – такой эмоциональной тирадой сопроводила видео хозяйка аккаунта. Стоит лишь добавить, что свои визуальные метаморфозы на экране певица представила под исполненный ею же сольно классический хит поп-группы “ВИА Гра” “Бриллианты”.

Многочисленные подписчики по достоинству оценили публикацию исполнительницы. Красота и вдохновенные танцевальные движения Веры Брежневой фолловеры наградили большим количеством хвалебных комментариев и “влюбленных” эмодзи, а некоторые из поклонников заявили, что с нетерпением ожидают просмотра полного видеоролика на YouTube. За четверть суток пост красотки набрал более 30 тысяч “лайков”.